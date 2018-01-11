FLASH! - A SCUOLA DI CONGIUNTIVO CON LUIGI DI MAIO: “IO DA SEMPRE HO DETTO CHE IL MOVIMENTO HA SEMPRE DETTO CHE NOI VOLESSIMO FARE UN REFERENDUM...” – CIUCCIO NAPOLETANO OPPURE VUOLE OSCURARE GRILLO COME PRIMO COMICO DEL M5S?-
FLASH! - A SCUOLA DI CONGIUNTIVO CON LUIGI DI MAIO: “IO DA SEMPRE HO DETTO CHE IL MOVIMENTO HA SEMPRE DETTO CHE NOI VOLESSIMO FARE UN REFERENDUM...” – CIUCCIO NAPOLETANO OPPURE VUOLE OSCURARE GRILLO COME PRIMO COMICO DEL M5S?-
CHURCHILL NELL’ORA PIU’ BUIA: COME RIUSCI' A NON CEDERE A HITLER (GRAZIE AL SOSTEGNO DEL RE E DEL PARLAMENTO) – MIELI: QUANDO L’EUROPA RISCHIO’ DI CADERE SOTTO IL DOMINIO DELLA SVASTICA E LO SCONTRO TRA IL CHURCHILL E IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, LORD HALIFAX, SU HITLER: "NON SI PUÒ RAGIONARE CON UNA TIGRE QUANDO SI HA LA TESTA NELLE SUE FAUCI!"
‘IL PIÙ GRAVE SCANDALO CHE ABBIA COINVOLTO UN LEADER POLITICO DAI TEMPI DI BERLUSCONI’: TRAVAGLIO MARTELLA SUL CASO RENZI-DE BENEDETTI, E METTE IN FILA TEMPI E FALSITA': ‘NON È VERO CHE LA NORMA SULLE POPOLARI ERA NOTA. NESSUNO SAPEVA CHE SAREBBE STATA VIA DECRETO, NÉ CHE ARRIVAVA NEL GIRO DI UN PAIO DI SETTIMANE. LA PRIMA AGENZIA ANSA CON I DETTAGLI E' DEL GIORNO DOPO L’INVESTIMENTO MILIONARIO DI DE BENEDETTI. SE QUESTO NON E' INSIDER TRADING...’
INSIDER POWER - QUANDO I PM DIVENTANO DIFENSORI. DELL’INGEGNERE – PUR DI SCAGIONARE DE BENEDETTI GLI INQUIRENTI ROMANI SPIEGANO: SE AVESSE DAVVERO SAPUTO DA RENZI DEL DECRETO SULLE POPOLARI AVREBBE INVESTITO DI PIU’: 5 MILIONI INVESTITI SU SEI POPOLARI (CON UN RICAVO DI 600 MILA EURO) SAREBBERO QUINDI BRICIOLE
POSTA LE FOTO DEL FIGLIO MINORENNE SUI SOCIAL PER "FARE SCENA": LA WEB-GUERRA TRA EX CONIUGI FINISCE CON UN RISARCIMENTO PER UN ADOLESCENTE MESSO IN MEZZO NELLA LITE FRA I GENITORI CHE SE LE SUONAVANO A SUON DI POST SU FACEBOOK CON IL FIGLIO, CHE HA CAPITO IL GIOCO E STUFO HA CHIESTO DI ESSERE TUTELATO. IL GIUDICE GLI DÀ RAGIONE
VIERI, OGGI E DOMANI – “ANCHE SE DI PRECISO NON FA NULLA, NON PASSA GIORNO CHE NON SI PARLI DI LUI”, IL CORRIERE DELLA SERA PARLA DELLA SUA VITA POST-PALLONE E BOBONE SI INCAZZA SU INSTAGRAM: “NON SAPETE FARE IL VOSTRO MESTIERE”
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO