FLASH - VOLANO STRACCI (SU FACEBOOK!) TRA IL RENZIANISSIMO LUCIANO NOBILI E IL MINISTRO ANDREA ORLANDO: "CI ACCUSA DI CLIENTELISMO, COME UN GRILLINO, DEVE LE SUE SCUSE A UN'INTERA COMUNITA'", "NON MI VERGOGNO DELLA STORIA DA CUI PROVENGO" - NELLA POLEMICA SI INFILANO IN TANTI DEL PD TRA VELENI E OFFESE - IL COMMENTO FINALE DI UN UTENTE: "VI PARLATE ADDOSSO E BASTA..." 

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