FLASH - VOLANO STRACCI (SU FACEBOOK!) TRA IL RENZIANISSIMO LUCIANO NOBILI E IL MINISTRO ANDREA ORLANDO: "CI ACCUSA DI CLIENTELISMO, COME UN GRILLINO, DEVE LE SUE SCUSE A UN'INTERA COMUNITA'", "NON MI VERGOGNO DELLA STORIA DA CUI PROVENGO" - NELLA POLEMICA SI INFILANO IN TANTI DEL PD TRA VELENI E OFFESE - IL COMMENTO FINALE DI UN UTENTE: "VI PARLATE ADDOSSO E BASTA..."-
"IL VENERDI’" DI "REPUBBLICA" ASFALTA CRUCIANI E PARENZO - “A ‘LA ZANZARA’ DOPO IL VOTO VENGONO EVOCATE CAMERE A GAS PER I NEGRI E PROPUGNATE SOLUZIONI NAZISTE. DISAGIO E FASTIDIO PER I LAMPI DI ORRORE EMERSI DAL FONDO OSCURO DI UNA SOCIETA’ CHE CRUCIANI SI DIVERTE AD ACCOMPAGNARE SULLA SCENA COL SUO ELOQUIO TRIVIALE E VIOLENTO”
AMERICA FATTA A MAGLIE - LA COSA PIÙ FASTIDIOSA DEL CASINO DI CAMBRIDGE ANALYTICA? CHE QUANDO BARACK OBAMA USAVA I SOCIAL NETWORK PER PROFILARE GLI ELETTORI SI CHIAMAVANO BIG DATA ED ERANO IL NUOVO E SOFISTICATO STRUMENTO DELLA DEMOCRAZIA. FACEBOOK DA SEMPRE CI RUBA I DATI MA NON HA MAI DAVVERO SPOSTATO L’OPINIONE PUBBLICA, NÉ IN EUROPA NÉ IN AMERICA. È CHE ORA FA COMODO A CHI NON AVEVA CAPITO NIENTE DARE LA COLPA DI BREXIT E TRUMP AI CATTIVONI DEL WEB
L’AUTO CHE TI AMMAZZA DA SOLA - UBER SOSPENDE I TEST: UNO DEI SUOI VEICOLI AUTONOMI HA MESSO SOTTO UNA DONNA CHE ATTRAVERSAVA FUORI DALLE STRISCE PEDONALI A TEMPE, ARIZONA. A BORDO C’ERA PURE UN PILOTA ‘DI SICUREZZA’, MA QUESTO NON HA IMPEDITO L’INCIDENTE - ‘IL NOSTRO CUORE È CON LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA’, TWITTA LA COMPAGNIA
UN FILMATO DI-STRUGGENTE! UNA FERRARI 458 SPIDER DA 220.000 EURO VIENE PORTATA DALLO SFASCIACARROZZE DOPO UN ORDINE DI SEQUESTRO DA PARTE DELLA POLIZIA – L’AUTO, OLTRE A ESSERE NON ASSICURATA, ERA STATA RITENUTA NON IDONEA ALLA CIRCOLAZIONE E IL PROPRIETARIO NON HA POTUTO FARE ALTRO CHE ASSISTERE IMPOTENTE ALLA DISTRUZIONE DEL SUO GIOIELLINO (VIDEO)
LO RICONOSCETE? NEL GIORNO DELLA FESTA DEL PAPA’ IL FIGLIO LUIGI HA VOLUTO FARGLI GLI AUGURI PUBBLICANDO UNA SUA FOTO D’ANTAN CON TANTO DI BAFFO - INDIZIO: E’ UNO DEI PAPA’ PIU’ FAMOSI DEL MONDO DEL CALCIO
CAFONALINO - IL FANTASMA DI GENTILONI LASCIA PALAZZO CHIGI E VA A PIEDI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO CAUSI, EX ASSESSORE AL BILANCIO CON VELTRONI: ‘ROMA INGOVERNABILE? NON CREDO. COM’È CHE LA CITTÀ CRESCEVA QUANDO C’ERAVAMO NOI? COSA È SUCCESSO?’ - AL TEMPIO DI ADRIANO, ORMAI DEDICATO ALLE SEDUTE SPIRITICHE DEL PD ROMANO, ANCHE UN FILIPPO SENSI PROSCIUGATO, GUIDO FABIANI E MORASSUT