18 feb 2018 17:02

GIU’ LE MANI, CAZZO – IL CANDIDATO GRILLINO DE FALCO: "NON HO AGGREDITO MIA MOGLIE. SOLO UNA UNA LITE PER LA SEPARAZIONE" – IL CAPITANO, CHE HA CONDOTTO LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO DOPO IL NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA, SPIEGA: "SI E’ TRATTATO DI UN ALTERCO SCOPPIATO PER LE DIFFICOLTA’ DI TROVARE UN ACCORDO ECONOMICO MA QUALCUNO ORA VUOLE DENIGRARMI"