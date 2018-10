GODERE E’ PODERE! TERRENI AGRICOLI ALLE FAMIGLIE CHE FANNO IL TERZO FIGLIO – LA PROPOSTA DELLA LEGA, RIVOLTA ALLE COPPIE SPOSATE O RESIDENTI IN ITALIA DA 10 ANNI, SCATENA L’IRONIA SU TWITTER: "A DELRIO, CHE HA 9 FIGLI, GLI SPETTEREBBERO LAZIO E MOLISE - LA JENA: SONO DISOCCUPATO, FACCIO 3 FIGLI COSI' IL GOVERNO MI REGALA UN PEZZO DI TERRA: E IO, FELICE, MI CI SEPPELLISCO"

Jena per la Stampa

Sono disoccupato, faccio un figlio, ne faccio due, alla fine faccio pure il terzo così il governo mi regala un pezzo di terra. E io, felice, mi ci seppellisco"

Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”

Un premio in natura. Tra gli articoli della legge di Bilancio, la vecchia Finanziaria, ce n' è anche uno dal sapore antico: un terreno agricolo di proprietà dello Stato in regalo alle famiglie che fanno il terzo figlio. La terra ai contadini, come si prometteva ad ogni riforma agraria. Ma solo a patto che si allarghi il nucleo familiare. L' idea viene dalla Lega. Il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio la spiega così: «Si dice che in Italia si fanno pochi figli e che serve un aiuto per invertire la tendenza. Per questo il ministero vuole dare un contributo favorendo in particolare le aree rurali, dove i figli si fanno ancora». Facile a dirsi, un po' meno a farsi.

Tecnicamente si tratterà di una concessione gratuita per almeno 20 anni. E riguarderà i «nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021». Il punto è capire cosa si intende di preciso per «nuclei familiari»? I dettagli arriveranno con un provvedimento ad hoc. Nella partita è coinvolto il ministro della Famiglia, l' ultracattolico Lorenzo Fontana, che preme per un' interpretazione restrittiva: solo coppie sposate, no alle unioni civili o alle coppie di fatto. Non è semplice, però, visto che in molti casi la legge equipara le unioni civili al matrimonio. E gli stranieri?

La soluzione dovrebbe essere come quella per il reddito di cittadinanza: il terreno andrà a chi è residente in Italia da almeno 10 anni. Escluderle del tutto gli stranieri sarebbe incostituzionale.

Resta da capire di quali terre parliamo. Coldiretti stima che i terreni agricoli in mano al pubblico coprano mezzo milione di ettari. Il loro valore teorico è di 9,9 miliardi di euro. Perché regalarli, allora, e non venderli per di più in un momento in cui tutti quei soldi servirebbero come il pane per finanziere i tanti (e costosi) interventi promessi dal governo? Proprio perché si tratta di un valore teorico.

È vero che i terreni agricoli italiani hanno un prezzo elevato rispetto agli altri Paesi perché in media la nostra terra rende di più. Ma è anche vero che nella maggior parte dei casi i terreni agricoli pubblici rappresentano il fondo di magazzino, i pezzi meno pregiati difficili da piazzare. L' Agenzia del Demanio, con il progetto Terre vive che metteva in vendita o in affitto diversi appezzamenti, ha già dato via i lotti più pregiati.

Terreni che in molti casi sono stati acquistati da chi già possedeva le aree confinanti e così ha potuto ampliare la sua azienda agricola. Quelli che restano sono i terreni meno interessanti. A volte rappresentano addirittura un costo per i Comuni proprietari che ne devono curare la manutenzione. Basterà regalarne qualche ettaro per risolvere il problema delle culle vuote nel nostro Paese? Oppure sarebbe meglio fare come in Francia dove, insieme al terzo figlio, arriva anche un bello sconto sulle tasse?

Dal blog di Toni Di Lorenzo - www.lettera43.it

Twitter non tradisce. Sulle terre del Sud in regalo alle coppie che hanno un terzo figlio, come ha promesso il governo giallo-verde, l'italica creatività s'è scatenata. Ecco il meglio dei commenti pubblicati.

Manovra, terreni agricoli gratis e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo. A Delrio gli spetterebbero Lazio e Molise.

Podere al popolo.

Casca il mondo, casa la terra, tutti giù per terra. Gratis.

Complimenti, è un bel maschietto. Pesa tre ettari e due.

Ma ai donatori di seme/ovociti andrà almeno la decima del raccolto?

E io che pensavo che al terzo figlio ti regalassero un televisore…

Ho capito bene o con il quarto figlio ti danno anche il bove?

Ma insieme alle terre gratis che uno riceve per il terzo figlio è anche previsto un bel condono Di Maio incorporato per la casa da costruirci abusivamente?

Se il terzo figlio lo chiamate Benito vi regaliamo la Maddalena.

Tutti a pensare alla terra: e allo zappatore ci pensa solo Mario Merola?

Dopo il terzo figlio, oltre alla terra, anche una bicicletta con cambio Shimano e batteria di pentole.

Con un parto plurigemellare in pratica avrete diritto alla Basilicata.

Appezzamenti di terra al terzo figlio. Quando dicevo che i Cinque Stelle sono il Medioevo che avanza non mi credeva nessuno. Il tempo è galantuomo. Viva lo contado.

Terra gratis al terzo figlio. Paletta e secchiello ai primi due.

Piove, governo dell’aratro.

Internet gratis, il reddito di cittadinanza e la terra. Che volete di più, un fiasco d’olio?

Poderi forti.

Comunque, prima de fa' er terzo fijo, pensate bene a quello che ce dovete cortiva' su quer pezzo de tera. A meno che nun so' tartufi, me sa' che gnaa fate a tira' avanti in cinque.

Spero che il pezzo di terra non mi capiti nella colonia della Libia.

Troppo tardi, ho già tre figli. A me solo le spese.

E agli Amish che gli danno, l’Aquila e provincia?

Nelle Regioni a statuto speciale basteranno due figli e mezzo.

Ma non vi va bene mai niente? Sempre a lamentarvi che in Italia ci sono braccia rubate all'agricoltura e adesso che con il terzo figlio e non solo danno le terre gratis criticate? Siete senza cuore. Ingrati!

Come dire… “La casa nella prateria”. Il ritorno.

Godere è podere.

Alla mamma dei cretini viene assegnato l'intero Tavoliere delle Puglie.

Tutto mi sarei aspettato, tranne la Repubblica dei campesinos... Ma pare che ci stiamo arrivando.

Anche gli Appennini in regalo. La temperatura è gradevole, calma assicurata, e senza lo spleen depressivo della pianura.

Guerra totale alla Ue, blocco dei grandi lavori, terre gratis a chi ha il terzo figlio... Ed è solo martedì.

E vennero d’improvviso riattivati corsi di diritto agrario ed enfiteusi.

Ora si incazzeranno le coppie di fatto e i gay che resteranno fuori dagli appezzamenti. In effetti sono discriminati.

Tre figli servono per lavorare la terra regalata. Come mio padre che prima di andare a scuola doveva governare le galline.

I ministri si chiameranno agrimensori e la manovra la farà Frate Indovino.

“Tu quanti figli hai?” “La provincia di Catanzaro”.

Celentano cantava "Chi non lavora, non fa l'amore". Con Salvini chi non fa l'amore e si riproduce, non lavora. A naso, era più conveniente e sicuro l’altro.

Farmville.

Sono fanfaniani e manco lo sanno.

Con ‘sta storia della terra, gli 80 euro sembrano una mancia elettorale

È l’aratro che traccia il solco, ma è il pisello che lo difende.

Modo ingegnoso per dire: andate a zappare!

