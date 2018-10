HARTZ AMARI – IN GERMANIA PENSANO DI ABOLIRE IL SUSSIDIO “HARTZ IV”, MODELLO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA CHE DI MAIO VUOLE INTRODURRE IN ITALIA – L’ANNO SCORSO CI SONO STATI 150MILA CASI DI TRUFFE: TRA QUESTI UNA COPPIA POVERA CHE MANDAVA I FIGLI ALLE SCUOLE PRIVATE E AVEVA 150MILA EURO IN UN CONTO SVIZZERO…

Il caso è finito sulle prime pagine di tutti i giornali: figli alle scuole private, 147mila euro nascosti su un conto in Svizzera, un' auto di grossa cilindrata pagata in contanti. In apparenza la coppia del Baden-Württemberg faceva una vita di lusso. Eppure, ogni mese, incassava il suo assegno sociale Hartz IV. Quello che il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, vorrebbe introdurre in Italia e continua a chiamare in modo fuorviante "reddito di cittadinanza".

Al fisco, i Bonnie e Clyde del Baden-Württemberg avevano dichiarato di essere nullatenenti e avevano presentato estratti conto perennemente in rosso. Quando la finanza li ha scoperti, lui ha persino tuonato contro la presunta «crociata della burocrazia».

Purtroppo, quello della coppia "finta povera" che ha conquistato le prime pagine dei giornali, non è un caso isolato. L' anno scorso l' Agenzia federale del Lavoro tedesca ha scoperto ben 150 mila casi di truffe sull' Hartz IV. (…) Ogni tanto vengono catturate bande criminali bulgare e rumene che ingannano il generoso Stato sociale tedesco. Fanno arrivare i loro connazionali in Germania, li assumono, li licenziano e incassano l' assegno al posto loro.

Ma come funziona Hartz IV?

(…) Hartz IV garantisce una cifra fissa al mese, minimo 416 euro, integrata dal pagamento dell' affitto e del riscaldamento. E si può anche chiedere il sussidio se si fa un altro lavoro, come integrazione al reddito, se la busta paga non garantisce un sostentamento sufficiente. D' altra parte, Hartz IV è vincolato: non si può rifiutare per più di tre volte un' offerta di lavoro senza il taglio dell' assegno.

L' aiuto economico può variare moltissimo in base ai figli o a un partner che non lavori, fino ai duemila euro al mese nel caso di una famiglia di quattro persone. E già qui si annida per qualcuno la cosiddetta trappola della povertà, il rischio che si rinunci a lavorare, se la busta paga è più magra del sussidio. Peraltro, mentre il governo gialloverde si vende la Hartz IV in Italia come l' uovo di Colombo, in Germania si pensa di abolirlo.

