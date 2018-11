IVANKA COME HILLARY? – LA FIGLIA DI TRUMP HA USATO LA SUA MAIL PERSONALE PER GLI AFFARI DI GOVERNO, MA “THE DONALD” LIQUIDA LA QUESTIONE COME “FAKE NEWS” – LA CAMERA, ORA CONTROLLATA DAI DEM, APRIRÀ UN’INCHIESTA (E TE PAREVA!) E IL CASO DIVENTA POLITICO – LA PECETTA DELL’AVVOCATO DELLA “FIRST DAUGHTER”

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

ivanka trump 1

Altro pasticcio alla Casa Bianca. Ivanka Trump, la figlia-consigliera del presidente, ha usato il suo account personale per ricevere e inviare mail collegate anche all' attività di governo. Una pratica vietata dalle leggi federali introdotte all' epoca del Watergate, quando Richard Nixon usò «mezzi privati» per registrare le conversazioni nel quartier generale del partito democratico. Da allora tutta la documentazione amministrativa deve essere custodita dagli archivi federali.

Ivanka Trump come Hillary Clinton? Anche la candidata democratica si servì di un server privato, nello scantinato della sua villa a Chappaqua, per sbrigare parte della corrispondenza ufficiale, quando ricopriva l' incarico di segretario di Stato.

hillary busto 1

L' Fbi indagò a lungo nel 2016, fino a quando James Comey, direttore del Bureau federale, concluse che la candidata democratica non aveva commesso reati, anche se era stata «estremamente negligente». Nel frattempo per Donald Trump era diventata «Crooked Hillary», la corrotta Hillary, e ancora adesso nei comizi i supporter del presidente gridano: «mettetela dentro».

Questa volta, però, Trump liquida così la vicenda: «Ivanka non ha mai nascosto niente. È una fake news, nulla di paragonabile con Hillary che cancellò le sue mail». Non sorprende, quindi, se il caso sia già politico. Dal 3 gennaio la Camera dei deputati sarà controllata dai democratici e ieri è subito filtrata l' indiscrezione: la Commissione di controllo, che sarà presieduta dai progressisti, aprirà un' inchiesta.

donald trump con ivanka e melania

Nello stesso tempo l' American Oversight, organizzazione liberal che ha esaminato il carteggio, passando poi la notizia al Washington Post , ha scritto alla Commissione affari giudiziari del Senato, richiamando proprio il precedente di Clinton.

hillary clinton e weinstein 1

Un chiarimento è comunque necessario. In un comunicato, Peter Mirijanian, portavoce di Abbe Lowell, avvocato di Ivanka, riconosce come la figlia del presidente abbia «occasionalmente» adoperato la sua mail «quasi sempre per questioni pratiche, legate a impegni familiari».

ivanka e donald trump al g20 di amburgo

Naturalmente quel «quasi» può fare la differenza. Mirijanian sostiene che dopo essere entrata nell' organico della Casa Bianca, il 30 marzo 2017, Ivanka abbia rispettato le regole e che, in ogni caso, «dai server privati non siano transitate informazioni classificate».

IVANKA TRUMP 1

Nel dicembre del 2016 Ivanka e il marito Jared Kushner, anche lui nello staff dello Studio Ovale, avevano aperto un dominio comune, ijkfamily.com nel sistema Microsoft, cui avevano agganciato indirizzi personali.

Secondo la ricostruzione del Washington Post , al centro dell' attenzione ci sarebbero circa 1.100 mail. In un migliaio di queste Ivanka Trump condivide i dettagli organizzativi su viaggi e spostamenti in città con i collaboratori più stretti.

hillary busto 3

Nelle altre 100, invece, vengono discussi temi ufficiali con diverse figure dell' amministrazione. Per esempio nell' aprile del 2017 la consigliera riceve una comunicazione da Dan Kowalski, funzionario del Tesoro, che stava cercando di fissare un incontro tra Donald Trump e Angel Gurria, segretario generale dell' Ocse, l' organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Questioni inoffensive, che non hanno messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti? È lo stesso argomento sostenuto a suo tempo da Hillary Clinton.

