9 mar 2018 12:18

“IL CANDIDATO PREMIER E’ SALVINI, NON IO” - ZAIA SI CHIAMA FUORI DALLA CORSA A PALAZZO CHIGI: “SE QUALCUNO ME LO CHIEDE È UNA RICHIESTA SPRECATA. RINGRAZIO TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI STIMA, MA NON ESISTE. IO MI OCCUPO DI VENETO E AUTONOMIA. LA PARTITA È ASSOLUTAMENTE CHIUSA, NON ABBIAMO ALTERNATIVA, CE N'È UNA E BASTA…”