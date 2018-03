VALENTINO SGASA ANCORA! ROSSI RINNOVA PER 2 ANNI CON LA YAMAHA: SARA’ IN PISTA FINO A QUASI 42 ANNI – DOMENICA IN QATAR IL 'DOTTORE' VA ALL’ASSALTO DEL DECIMO MONDIALE – VASCO ROSSI: "PER ME GIA’ NE HA VINTI 10. UNO GLIELO HANNO RUBATO GLI SPAGNOLI CON UN COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO DA FAR SCHIFO" – JOVANOTTI: "SPOSIAMOCI! IO E LUI SIAMO UNA COPPIA DI FATTO"