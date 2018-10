28 ott 2018 13:17

“DIMETTETEVI” – VIDEO! IN PUGLIA I MANIFESTANTI “NO TAP” BRUCIANO LE TESSERE ELETTORALI E LE FOTO DEI PARLAMENTARI 5 STELLE ELETTI IN SALENTO – LA RABBIA DEL POPOLO DOPO LA RETROMARCIA DEL GOVERNO SUL GASDOTTO: “QUESTO MERITATE, QUESTO MERITATE, IL FUOCO” – NEL MIRINO SOPRATTUTTO IL MINISTRO DEL SUD BARBARA LEZZI, CHE IN CAMPAGNA ELETTORALE AVEVA PROMESSO LO STOP AL “TAP”