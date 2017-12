“ER MOVIOLA” INDECISO SULLE NOMINE DELLA FARNESINA – LE PRESSIONI DI RENZI SU GENTILONI PER INVIARE IN CILE UN SUO AMICO, TERRORIZZATO DALL’ARRIVO DI TERRACCIANO A MOSCA – UN FIDANZATO SUD AMERICANO CONDIZIONA LA SCELTA DI AMBASCIATORE ALLE NAZIONI UNITE

DAGONOTA

GENTILONI E RENZI

Ennesimo dilemma per “Er Moviola”: fare o meno quella dozzina di nomine di ambasciatori che mancano all’appello. Si tratta di coprire sedi importanti: da Buenos Aires alle Nazioni Unite (sedi di New York e Ginevra), passando per il Cile. I capi delegazione, al momento, sono tutti in “stand by”. E l’incertezza, com’è noto, è fertilizzante per veleni, sgambetti, pressioni; puttanate, insomma, sottoforma di veti incrociati.

niccolo fontana

PASQUALE TERRACCIANO

Se Alfano, benchè ministro degli Esteri, s’è chiamato fuori dalla nuova tornata di nomine, Renzi non molla la presa Gentiloni. In particolare, il Ducetto sta sponsorizzando a tutto spiano il suo coetaneo e conterraneo Niccolò Fontana. Ora il barbuto è il n. 2 dell’ambasciata a Mosca e trema all’idea di accogliere Pasquale “Quito” Terracciano, prossimo nuovo ambasciatore in terra russa.

elisabetta belloni

Così s’è rivolto all’amico di merende con un passato da presidente del Consiglio per trovare una nuova sede. E l’avrebbe individuata in Santiago del Cile. Peccato, però, che il suo rango interno alla Farnesina rappresenti un impedimento all’incarico. E quando qualcuno (Elisabetta Belloni?) lo ha detto a Matteo, la reazione del Cazzaro è stata lapidaria. Ed è suonata più o meno così: se Alfano ha nominato Lorenzo Fanara, suo vice capo di gabinetto, come “incaricato d’affari” a Tunisi, perché Niccolò non può andare in Cile?

lorenzo fanara

Ma il vero nodo che “Er Moviola” non vuole sciogliere è la nomina del nuovo ambasciatore presso le Nazioni unite a New York. La Farnesina (e non solo) vorrebbe dirottare su quella poltrona Luca Giansanti, ora direttore degli Affari politici del ministero, per sostituire l’ottimo Sebastiano Cardi. A mettersi di s’è messa da tempo Angela Zappia, consigliere diplomatico di Renzi e Gentiloni a Palazzo Chigi.

LUCA GIANSANTI

Anche lei (con meriti inferiori) punta al Palazzo di Vetro. In compenso, vanta solide motivazioni personali: il fidanzato latino americano lavora all’Onu. “Er Moviola” cosa farà? Aspetta il nuovo governo o le farà per Carnevale?

MARIA ANGELA ZAPPIA