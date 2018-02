“GIGGINO” SI BUTTA NELLA GANG BANG DOPO IL VOTO – PRIMA LO DICE, POI LO SMENTISCE, MA ANCHE DI MAIO VUOLE ENTRARE NELLE LARGHE INTESE – I CINQUE STELLE NON VOGLIO “REGGERE IL MOCCOLO” AD UNA FUTURA MAGGIORANZA A TRAINO PD-FORZA ITALIA – NON A CASO LO DEFINISCE “GOVERNO DI SCOPO”

1. UN’AMMUCCHIATA A CINQUE STELLE

Gianluca Paoluccci e Francesco Spini per la Stampa

Una «grande coalizione» a trazione Forza Italia, Lega - o almeno una sua parte - Partito democratico a cui nemmeno i 5 Stelle farebbero mancare il loro appoggio. La trasferta londinese di Luigi Di Maio, tesa ad accreditare se stesso e il movimento presso la mitologica City dei grandi fondi internazionali, ribalta gli scenari e si trasforma in un guazzabuglio.

DI MAIO LONDRA1

Nel corso degli incontri con gestori, analisti e imprenditori anglosassoni, Di Maio a più riprese avrebbe spiegato che con ogni probabilità la sera del 4 marzo non si troveranno di fronte a un vincitore chiaro delle elezioni. Né loro, né il centrodestra (Forza Italia più Lega) né tantomeno il Pd avranno i numeri per formare un governo. Dunque, avrebbe proseguito il leader dei 5 stelle, ci sarà bisogno di una soluzione più ampia.

Non esattamente un governissimo, piuttosto un esecutivo di scopo, da concentrare su alcuni pochi temi comuni a tutti gli schieramenti quali la lotta alla burocrazia e lo sblocco degli investimenti pubblici per dare slancio a un' economia, quella italiana, che si è risvegliata ma senza uno slancio soddisfacente.

A rilanciare la notizia, confermata da fonti qualificate a questo giornale, in serata è l' agenzia internazionale Reuters. Ma Di Maio a quel punto, ha smentito, trasformando quello che è uno scenario in un appello. «Agli investitori internazionali incontrati oggi a Londra ho ribadito ciò che ho sempre detto - sintetizza Di Maio -: che il giorno dopo le elezioni, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo».

DI MAIO LONDRA

Un concetto «ripetuto a 30 investitori». Probabilmente, ha concluso, «c' è stato un problema di traduzione», malgrado agli incontri fossero presenti vari operatori italiani. Di certo lo scenario che Di Maio ha tracciato a Londra ha sorpreso gli interlocutori. Basti pensare che gli allibratori pagano la vittoria dei 5 Stelle 1,20. La danno quasi per scontata. «Evidentemente non conoscete il Rosatellum...», ha sorriso Di Maio. Alle prese con una comunità finanziaria incuriosita dal «populista italiano». Un' etichetta che il politico di Avellino ha fatto di tutto per scrollarsi di dosso. Di certo c' è che la comunità finanziaria internazionale non pare troppo preoccupata: lo spread sta lentamente scivolando da settimane, e ieri era a 133 punti, il minimo dal 2016.

emilio carelli luigi di maio

Una società romana, la Policy Sonar di Francesco Galietti, ha organizzato gli incontri, avviati con una blindatissima cena martedì. E proseguiti ieri con 3 sessioni al mattino, altrettanti meeting faccia a faccia, una plenario meridiana con una ventina di investitori, altre 3 sessioni nel pomeriggio, per finire a cena con un super imprenditore. I nomi? Segreti. Si parla di fondi per 2 mila miliardi, qualcuno sussurra la partecipazione di case blasonate nel mondo della finanza come Pimco e Fidelity.

Fatto sta che Di Maio ha voluto mostrare - accompagnato dall' economista Lorenzo Fioramonti - il suo lato più rassicurante. Tema caldo: il deficit. E sul punto il candidato premier ha detto che sì, il disavanzo non è un tabù, ma nemmeno è detto che il tetto europeo del 3% debba ad ogni costo essere sfondato. Grillino, non irresponsabile. Un filo rosso che oggi lo condurrà a Milano, che poi è la City italiana della finanza. Qui terrà dapprima un incontro con gli imprenditori di Assolombarda, poi - a sera - una cena con alcuni imprenditori per trascinare dalla sua anche una fetta di establishment.

2. FAKE NEWS SULLA MERKEL

Da la Stampa

ALESSIA DALESSANDRO

«L' economista strappata alla Merkel», la candidata arrivata «dallo staff della Merkel»: la presentava così la comunicazione del M5S. Invece Alessia D' Alessandro sembra essere un po' meno di questo sbalorditivo curriculum. Il M5S l' ha presentata come una «consulente economica della Cdu», ma il consiglio economico del partito a Berlino chiarisce all' Ansa che Alessia D' Alessandro, candidata alle elezioni col M5S, collabora soltanto come semplice assistente, non nello staff della Merkel, «non è operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico» e «non cura contatti politici».

ALESSIA DALESSANDRO1

«Abbiamo l' impressione che la sua posizione nel consiglio economico sia stata ingigantita in modo poco serio dal suo partito nei media italiani», affermato imbarazzato un portavoce del consiglio.