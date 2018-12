“LASCIATEMI FUORI” – NONOSTANTE LE PRESSIONI PER FARLO SCENDERE IN CAMPO ALLE PRIMARIE, RENZI RESISTE - I FEDELISSIMI A CACCIA DI UN CANDIDATO - L' OPZIONE DI PUNTARE SU MARTINA, CHE RASSICURA: NO AL DIALOGO CON I 5 STELLE

Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

«Ho preso l' impegno di starne fuori, quindi lasciatemi fuori»: con chi, ancora ieri sera, lo sollecitava a scendere in campo, Matteo Renzi è stato netto.

L' ex segretario del Pd sa che una gran parte della sua area vorrebbe che si candidasse al Congresso. «Se tu facessi un passo del genere - è il ragionamento che gli è stato fatto in questi giorni da più di un parlamentare - si riaccenderebbe l' interesse nelle primarie e vi sarebbe un confronto tra due posizioni politiche differenti. Da una parte quella tua, riformista, dall' altra quella di Zingaretti, aperta al dialogo con i 5 Stelle. Sarebbe una partita che si giocherebbe sul filo del rasoio, ma avrebbe un senso».

L' ex segretario, però, in questi ultimi due giorni ci ha riflettuto ed è giunto alla conclusione di non potersi ributtare nella mischia: «Ragazzi, io voglio fare il senatore dell' opposizione e voglio passare i prossimi mesi attaccando Salvini e Di Maio, non Martina o Zingaretti». E a questa motivazione ha aggiunto poi, nelle conversazioni con i fedelissimi, uno sfogo privato: «Capisco che mi si voglia far correre per salvare il Congresso, e per questo motivo vorrebbero che scendessi in campo anche quelli che non stanno certo con me, però non posso sempre essere io a fare tutto per tutti per poi finire bersagliato comunque dal fuoco amico».

Ieri sera c' era ancora, tra i renziani, chi sperava in una svolta, ma gli uomini più vicini all' ex segretario avevano ben capito l' antifona e stavano preparando già le loro contromisure.

La situazione per i renziani è certo difficile. E del resto l' ex premier, nel convegno di Salsomaggiore, il mese scorso, li aveva avvertiti con queste parole: «Da ora in poi dovete nuotare in mare aperto, non ci sarò più io a farvi da rete di protezione».

E in mare aperto i renziani adesso devono nuotare sul serio. Senza più Marco Minniti, che pure non convinceva tutti, ma comunque era un candidato che avrebbe potuto dare non poco filo da torcere a Zingaretti. Oggi i big dell' area che fa capo all' ex segretario si consulteranno e decideranno il da farsi. Decideranno, cioè, se presentare un loro candidato o meno. Si fanno i nomi del presidente del Copasir Lorenzo Guerini e del vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Ma, per la verità, nessuno dei due è particolarmente entusiasta dell' idea. Sennò c' è l' altra opzione.

Ossia quella di far confluire i voti renziani su Maurizio Martina. Su cui, del resto, si è già posizionata una parte della «fu maggioranza» dell' ex segretario. Il capogruppo alla Camera Graziano Delrio sta con Martina, lo stesso dicasi per Matteo Richetti e per quello che finora è stato il più fedele alleato dell' ex premier: il leader dei «giovani turchi» Matteo Orfini.

Non è dunque un caso se ieri, intervistato da Lucia Annunziata, a Mezz' ora in più , Martina abbia chiuso ai grillini: «Oggi impossibile immaginare un discorso con i vertici del Movimento 5 Stelle, hanno sostenuto le "peggio" cose, i provvedimenti più iniqui».

È un segnale ai renziani che contestano invece a Nicola Zingaretti di tenere una posizione eccessivamente dialogante con i grillini. Tant' è vero che l' altro ieri sono partiti lancia in resta contro il governatore del Lazio perché il suo braccio destro, Massimiliano Smeriglio, in un' intervista al Manifesto apriva ai 5 Stelle.

Ma i segnali che Maurizio Martina rivolge a quell' area non si fermano qui. Sempre nella stessa intervista, ieri, ha parlato dell' ex segretario augurandosi che rimanga dentro il Partito democratico: «Renzi deve ancora dare il suo contributo alla sfida del Pd», è stato il suo invito.

