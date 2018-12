“I MIEI EX COLLEGHI HANNO FATTO IL LORO LAVORO” – L’EX "IENA" CONVERTITA AL GRILLISMO, DINO GIARRUSSO: “MOLTI STANNO USANDO IL PADRE DI LUIGI DI MAIO PER PULIRSI LA COSCIENZA. È UNA VICENDA RISIBILE, DIVERSA DAI CASI RENZI-BOSCHI. SI VUOLE NORMALIZZARE L’M5S PER DIRE: SONO COME GLI ALTRI” – “DI MAIO A DIFFERENZA DI ALTRI…”

Le 'Iene' beccano il lavoro nero nell'azienda del padre di Di Maio

VIDEO LE IENE - DI MAIO AIUTAVA LA DITTA DI FAMIGLIA

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per "il Fatto Quotidiano”

ANTONIO DI MAIO COME DOLCE E GABBANA

"Vedo molti che stanno usando la vicenda del padre di Luigi Di Maio per lavarsi la coscienza. I miei ex colleghi delle Iene hanno fatto il loro lavoro, ma come la stampa sta cavalcando il caso è sconcertante". Dino Giarrusso (giornalista, candidato grillino non eletto alle Politiche, oggi segretario particolare del viceministro dell' Istruzione Lorenzo Fioramonti) il programma televisivo Le Iene lo conosce bene visto che lui stesso ci ha lavorato fino all' anno scorso. Il programma Mediaset, con i suoi servizi, ha fatto scoppiare il caso sui presunti abusi dell' attività edilizia di Antonio Di Maio.

Giarrusso, chi sta cercando di lavarsi la coscienza?

dino giarrusso 7

Mi sembra evidente che sia in atto un tentativo di far sembrare il M5S una forza politica come le altre. Ma non è così. Innanzitutto quella del padre di Di Maio è una vicenda risibile, accaduta molti anni fa, quando lo stesso Luigi - che non ha alcuna responsabilità nemmeno indiretta - non era ancora in politica. Storia diversa, quindi, dai casi Renzi e Boschi. In secondo luogo, finora tutti gli esponenti M5S invischiati in vicende anche solo dubbie sono stati allontanati. Non mi risulta che negli altri partiti accada lo stesso. Si vuole "normalizzare" l' M5S per dire: vedete, sono come gli altri. (…)

A lei fu vietato di mandare in onda un servizio sugli scontrini e i rimborsi spese di Renzi quando era presidente della Provincia.

luigi di maio e i capannoni abusivi 3

Faccio una premessa: nei miei anni alle Iene non ho mai avuto la sensazione che si lavorasse a un servizio piuttosto che a un altro per motivi politici. Dovete sapere che, per limitare querele dovute a errori di forma, ogni servizio viene vagliato dall' ufficio legale Mediaset, che dà il via libera o magari suggerisce modifiche per evitare possibili azioni legali. In quell' occasione andò in onda un primo servizio sugli scontrini di Renzi, mentre il secondo venne bloccato perché non giudicato "abbastanza solido". Ci rimasi male, ma andai avanti.

luigi di maio e i capannoni abusivi 5

E ora, nel caso Di Maio?

I miei ex colleghi hanno fatto il loro lavoro come sempre, e Di Maio non è scappato a differenza di altri. Qualcuno a quel punto ha deciso di cavalcare e strumentalizzare una vicenda che, se avesse riguardato un altro partito, sarebbe finita in due giorni.

luigi di maio e i capannoni abusivi luigi di maio e i capannoni abusivi 7 luigi di maio e i capannoni abusivi 4 visura della ardima costruzioni della famiglia di maio luigi di maio e i capannoni abusivi 6 dino giarrusso 5 DI MAIO FREDDIE MERCURY dino giarrusso 6 luigi di maio e i capannoni abusivi ANTONIO DI MAIO dino giarrusso 3 dino giarrusso melissa panarello versione modelli per fotografa dino giarrusso 4 dino giarrusso 9