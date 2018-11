“VIRGINIA, COLPISCI FORTE MENTRE RIPRENDONO FIATO'' – INVECE DI PENSARE AL PONTE DI GENOVA (BLOCCATO DAL CONDONO DI ISCHIA CARO A DI MAIO), RICICCIA GRILLO - "LA SPERANZA CHE IL PRIMO SINDACO NON LOTTIZZATO DI MAFIA CAPITALE FOSSE 'COME TUTTI GLI ALTRI' HA NAUSEATO LE ULTIME GIORNATE DEL PROCESSO A VIRGINIA, COME SE I SACCENTONI FROU FROU CONFIDASSERO NELLA LORO STESSA DISSENTERIA MENTALE...."