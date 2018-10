17 ott 2018 18:31

“È LUI ADESSO CHE NON CONTA PIÙ UN CAZZO” – NEL GOVERNO SI RIAPRE LA GUERRA DI MAIO-GIORGETTI - L'EX BIBITARO NON SI È MAI SCORDATO QUELLO CHE DISSE DI LUI IL PLENIPOTENZIARIO DI SALVINI A MAGGIO (“NON CONTA UN CAZZO”) E ORA PROVA A VENDICARSI – COME? INVITANDO MATTARELLA A CAMBIARE INTERLOCUTORE, PERCHÉ “GIORGETTI NON RAPPRESENTA LA LINEA DEL GOVERNO” - L’ULTIMA BATTAGLIA SULLA MANOVRA E L’ASSE CHE LEGA IL SOTTOSEGRETARIO AL COLLE E A MARIO DRAGHI…