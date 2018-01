17 gen 2018 09:24

“OGGI NON PAGHEREI UN EURO DEL CANONE RAI. VA CANCELLATO” - LUIGINO DI MAIO S’ATTACCA A TUTTO PER SEDURRE GLI ELETTORI E POI ANNUNCIA: “C'È UN IMPRENDITORE FAMOSO CHE STA PER ENTRARE NEL MOVIMENTO” - “SE DOPO LE ELEZIONI IL M5S NON FOSSE IL PRIMO PARTITO NON VORREMMO IL PAESE NEL CAOS E QUINDI FAREMO UN APPELLO A TUTTI PER…”