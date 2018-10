“IL RICATTO ITALIANO” – VI MANCAVANO LE COPERTINE DEI GIORNALI TEDESCHI CONTRO L’ITALIA? CI PENSA LO “SPIEGEL”! IL SETTIMANALE TEDESCO ACCUSA IL NOSTRO PAESE DI AVER POSTO UN RICATTO A TUTTA L’EUROPA CON LA MANOVRA – LO SCENARIO CATASTROFICO: SECONDO I TEDESCHI PER COLPA NOSTRA SI POTREBBE ARRIVARE ALLA FINE DELL’EURO

Luca Romano per “il Giornale”

Ancora una volta lo Spiegel mette nel mirino l'Italia. Questa volta il settimanale tedesco accusa in modo esplicito il nostro Paese di aver posto un ricatto a tutta l'Europa con la manovra varata dall'esecutivo: in caso di un ulteriore "no" da parte dell'Europa, l'Italia farebbe cadere l'euro dando il via alla fine dell'Unione monetaria.

Uno scenario catastrofista quello tracciato dallo Spiegel che di fatto alza la voce contro il nostro Paese. Il titolo dedicato all'Italia è abbastanza eloquente: "Il ricatto". Nell'immagine di copertina il tricolore diventa una pressa che schiaccia una moneta da un euro. Poi, sempre in evidenza, appare un'altra didascalia: "L'Italia attacca. La prossima crisi del debito minaccia l'Europa". Non è la prima volta che il settimanale di Amburgo mette il nostro Paese nel mirino. Solo qualche settimana fa per la Festa della Repubblica, lo scorso 2 giugno, il giornale tedesco aveva dedicato un'altra copertina all'Italia con uno spaghetto a forma di cappio...

