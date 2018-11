“SALVINI È PIÙ DI SINISTRA DI QUELLI CHE DICONO DI ESSERE DI SINISTRA” – GIANFRANCO VISSANI A RADIO2: “SONO STATO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MINNITI E MI SONO COMMOSSO. QUESTO PD L’HO VISTO CRESCERE, RENZI HA DISTRUTTO UN PARTITO. HO VOTATO SALVINI, GLI INTELLETTUALI CHE PARLANO MI FANNO RIDERE. ANCHE DI MAIO È UN BRAVO RAGAZZO. CALENDA È VIOLENTO, MINNITI PERSONA STRAORDINARIA. LA CUCINA IN TV? UNA PRESA IN GIRO…"

Da "I Lunatici - Radio2"

VISSANI

Gianfranco Vissani è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Vissani ha parlato di politica:"Io ho votato Salvini e non sono pentito. Magari soffro, ma non mi pento mai delle azioni. L'altro giorno sono stato alla presentazione del libro di Marco Minniti e mi sono commosso, perché c'erano tutti quelli del Pd di 35 anni fa. Io questo Pd l'ho visto crescere, sono stato sempre con loro. Matteo Renzi ha distrutto un partito. Parlano ancora dello spread, ma di cosa caz+o stanno parlando? Devono pensare a cosa serve a noi italiani, noi votiamo, noi diamo il consenso per andare avanti. Se non ci danno retta, che ci siamo a fare?"

SuDi Maio e Salvini: "Hanno trovato le ruote sgonfie, per rigonfiarle ci vuole tempo. Tutti gli intellettuali che parlano mi fanno ridere. Salvini fa un discorso giusto, certo se non fa quello che ha promesso, almeno al cinquanta percento, farà la fine di Renzi, verrà messo da parte. Sono ragazzi. Anche Di Maio è un bravo ragazzo, nella politica sono tutti quanti avvoltoi, non vedono l'ora di vederli cadere. Destra e sinistra sono categorie superate. Bisogna unire i potenziali che possono fare la differenza. Salvini potrebbe essere più di sinistra di quelli di sinistra. E anche Di Maio, che è, non è di sinistra? Io penso che sia davvero un uomo di sinistra. Potrebbe essere mio figlio".

Vissani è un fiume in piena:"Tornando a parlare di Pd, Calenda è molto violento, Minniti è una persona straordinaria. L'ho visto crescere, è un uomo di uno spessore unico. Io ho votato Salvini e non mi tiro indietro, ora lui e Di Maio vanno lasciati lavorare, diamogli almeno due anni di tempo. Però vorrei che per il Pd si candidasse Minniti. Anche se l'ho già messo in guardia. Gli ho detto di stare attento, perché gli fanno le scarpe".

Sulla cucina in tv:"Tutti i cuochi vogliono andare in televisione,ma è una presa in giro, loro non fanno niente, comandano gli autori. Ma se gli chef stanno sempre in tv, in cucina chi c'è? Questi non sanno più neanche cucinare. Si sta esagerando".

