IL LUCANO AMARO E LA COLICA DIPLOMATICA - IL SINDACO DI RIACE DÀ FORFAIT A SGARBI CHE LO ASPETTAVA A SUTRI PER DARGLI LA CITTADINANZA ONORARIA: ''NON STO BENE, FORSE UNA COLICA RENALE''. MA DIETRO CI SAREBBE LA VOGLIA DI EVITARE UNO SCONTRO CON CASAPOUND, PRONTA A FARE CASINO NEL PICCOLO COMUNE LAZIALE - STAMATTINA ANCHE ZINGARETTI HA FATTO SAPERE DI NON POTER VENIRE - SGARBI: 'FESTA SOLO RIMANDATA'

SGARBI A SUTRI

Da www.ilmessaggero.it

Era tutto pronto e da giorni la notizia rimbalzava sulla stampa nazionale. Ma non se ne farà nulla. Mimmo Lucano oggi non sarà a Sutri. Poche righe, diffuse dal sindaco Vittorio Sgarbi, ufficializzano l'assenza alla cerimonia prevista per la consegna della cittadinanza onoraria al sindaco di Riace, assurto a modello civile di integrazione.

«Mi ha fatto molto piacere il gesto di Sgarbi. Purtroppo però oggi non potrò andare a Sutri: ho un po di problemi di salute, forse una colica renale», ha detto Lucano a Circo Massimo su Radio Capital. «La vicinanza di tutte queste persone - ha aggiunto Lucano - mi aiuta e mi conforta».

MIMMO LUCANO

«Mi dispiace per Casapound. Ma Lucano ha appena comunicato (non a me) che non viene per ragioni di salute. Non voglio pensare a una scusa», ammette il primo cittadino, non nascondendo affatto la sua irritazione. Anche perché «aveva confermato ieri alle 15.30», rincalza Sgarbi. «Resta convocato comunque il consiglio comunale delle ore 15. Con la presenza possibile del presidente Nicola Zingaretti, che ho informato dell’inconveniente, e l’intervento per la “laudatio” del professor Nuccio Ordine», conclude Sgarbi.

Anche Zingaretti tuttavia con una nota ha fatto sapere stamani che non andrà a Sutri, senza fornire spiegazioni sul motivo della rinuncia. Inizialmente, dietro la defezione dell'ultima ora, secondo alcune ricostruzioni, ci sarebbero state proprio le polemiche sollevate da Casapound che, contraria alla scelta di Sgarbi, aveva annunciato una manifestazione a Sutri. Tanto che il sindaco aveva anche pensato di spostare la cerimonia nel vicino paese di Castel Sant'Elia, salvo poi ripensarci. Poi la rinuncia di Lucano.

SGARBI SUTRI

La replica di Sgarbi a Casapound. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Sutri al sindaco di Riace Mimmo Lucano «è semplicemente rimandata al 16 dicembre, nello stesso giorno in cui verrà intitolata una piazza a Ezra Pound». Così in una nota il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi.

«Non accetto consigli dagli esponenti di Casa Pound di cui ho già indicato il disonore e la vigliaccheria, nel silenzio su Almirante e Evola di cui evidentemente si vergognano - aggiunge - Nessuna vittoria loro, ma semplicemente la tradizionale ignoranza di chi non ha sentito le parole del filosofo Nuccio Ordine e gli applausi della cittadinanza a Mimmo Lucano, il quale si è pubblicamente scusato dell'assenza per infermità fisica da cui è derivata la mia richiesta a Zingaretti di non venire per l'occasione mancata. Soltanto per la cittadinanza onoraria aveva deciso di partecipare. Dichiarare vittoria contro un nemico malato - conclude Sgarbi - è una altra espressione di vigliaccheria».

mimmo lucano ospite di che tempo che fa 3