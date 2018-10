MACAO MERAVIGLIAO – IL CAPO DELL’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CINESE NELLA REGIONE AUTONOMA, ZHENG XIAOSONG, È MORTO CADENDO DAL SUO APPARTAMENTO – IL FREDDO COMUNICATO DI PECHINO: “SOFFRIVA DI DEPRESSIONE”. MA SI VOCIFERA CHE STESSE PER FINIRE VITTIMA DELLA CAMPAGNA ANTI-CORRUZIONE DI XI JINPING. IL GIORNO PRIMA DELLA SUA MORTE AVEVA INCONTRATO…

Paul Wang per www.asianews.it

Il capo dell’ufficio di rappresentanza della Cina a Macao, Zheng Xiaosong, è morto ieri mattina, cadendo dall’alto del suo appartamento. L’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, a Pechino, ha diffuso un comunicato in cui si spiega che Zheng da tempo “soffriva di depressione”.

L’ufficio di rappresentanza (più precisamente: Liaison Office), garantisce i rapporti fra il governo centrale e le amministrazioni autonome di Macao e Hong Kong, influenzando la politica locale.

Zheng, 59 anni, era diventato direttore dell’ufficio lo scorso anno, entrando anche nel Comitato centrale del Partito.

Il comunicato dell’ufficio di Pechino è molto sobrio nei dettagli e non spiega le condizioni di Zheng prima della sua morte. Esso afferma che alcuni rappresentanti sono stati inviati a macao per esprimere le loro condoglianze alla famiglia.

In questi anni, centinaia di personalità della burocrazia governativa hanno commesso suicidio per essere stati coinvolti nella violenta campagna anti- corruzione lanciata da Xi Jinping. Al presente non vi sono prove che Zheng fosse implicato in una qualche inchiesta.

La possibilità di essere accusati di corruzione, essere destituiti e condannati rende fragile la personalità dei rappresentanti, anche quelli in alte cariche. Alcuni psicanalisti hanno confermato ad AsiaNews che fra i membri del Partito, anche ad alto livello, sono diffuse psicosi e angosce, isolamento, mancanza di fiducia verso i propri collaboratori, disturbi del sonno.

L’ufficio di Liaison di Macao ha comunicato che il giorno prima della morte Zheng aveva incontrato rappresentanti di un think tank nel suo ufficio. Domani avrebbe dovuto partecipare all’inaugurazione del nuovo mega-ponte che unisce Zhuhai, nel Guangdong, a Macao e ad Hong Kong.

