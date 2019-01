MACRON SEMPRE PIÙ NEI GAY – È STATO FERMATO ALEXANDRE BENALLA, L’EX BODYGUARD E CONSIGLIERE DI “MONSIEUR ARROGANCE” – LO SCANDALO DEI PASSAPORTI DIPLOMATICI DI CUI ERA TITOLARE SI ALLARGA: ORA È ACCUSATO PURE DI FALSO E OTTENIMENTO ILLEGALE DI UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

BENALLA E MACRON

1 – LE TRAME OSCURE DI BENALLA – LO SCANDALO DELL’EX BODYGUARD DI MACRON SI ALLARGA: I PASSAPORTI DIPLOMATICI A SUA DISPOSIZIONE ERANO DUE, MA CHE FACEVA A SPASSO PER IL MONDO CON UOMINI D’AFFARI, INVESTITORI E FACCENDIERI? – MA COME HA FATTO UN COATTONE DI PERIFERIA A DIVENTARE COSÌ POTENTE DA TENERE IN OSTAGGIO IL PRESIDENTE FRANCESE?

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/trame-oscure-benalla-ndash-scandalo-dell-rsquo-ex-bodyguard-191572.htm

macron benalla

2 - PASSAPORTI DIPOMATICI, FERMATO BENALLA

(ANSA) - Alexandre Benalla è stato posto in stato di fermo nel quadro dell'inchiesta sui passaporti diplomatici, di cui era titolare, aperta dalla giustizia francese. L'inchiesta è stata estesa ieri ad altri capi d'accusa, come il falso e l'ottenimento illegale di un documento amministrativo. Il consigliere dell'Eliseo che ha messo nei guai Emmanuel Macron dopo essere stato colto da una telecamera mentre picchiava uno studente durante una manifestazione, avrebbe utilizzato "una ventina di volte" i suoi passaporti diplomatici dopo il licenziamento.

BENALLA E MACRON

In un'audizione in commissione Senato sulla vicenda, il capo di gabinetto di Macron, Patrick Strzoda, ha rivelato che l'ex collaboratore dell'Eliseo avrebbe mentito dichiarando di aver lasciato all'Eliseo i documenti diplomatici quando fu licenziato l'estate scorsa. In particolare, davanti alla stessa commissione, a settembre, Benalla affermò di aver lasciato i passaporti in ufficio ma quei documenti non furono mai trovati.

benalla casco BENALLA E MACRON MACRON BENALLA 2 MACRON BENALLA 1 macron benalla BENALLA E MACRON benalla casco benalla macron MACRON BENALLA MACRON BENALLA 3 BENALLA E MACRON BENALLA E MACRON