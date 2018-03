DI MAIO STUDIA ANDREOTTI E IL GOVERNO DELLA “NON SFIDUCIA” – VUOLE IL SOSTEGNO ESTERNO DEL PD IN CAMBIO DI QUALCHE PREDELLINO PER MINISTRI “DI AREA” – IL PROBLEMA VERO RESTANO I NUMERI E IL RUOLO DI RENZI. PERCHÉ A MONTECITORIO I 5 STELLE HANNO 221 SEGGI, GLIENE SERVONO ALTRI 90 E TEMONO CHE UN RENZI SFIDUCIATO POSSA TENERSI UNA PATTUGLIA PER SÉ

Ilario Lombardo per la Stampa

«Non un mandato esplorativo, ma l'incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo.

«Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo». L' incarico ovviamente sarebbe subordinato a un accordo già strappato agli avversari e portato in dote al Quirinale.

Nel M5S si sta insinuando il sospetto che sia Matteo Renzi sia Silvio Berlusconi, che si parlerebbero attraverso Denis Verdini, vogliano spingere Di Maio a scendere per primo nell' arena del Parlamento per far naufragare l' eventuale mandato ottenuto da Sergio Mattarella. Di fronte all' impossibilità di trovare una maggioranza, secondo Renzi e Berlusconi, si certificherebbe l' incapacità politica dei grillini di dare un governo stabile all' Italia.

Forte di questa consapevolezza prodotta dal sospetto e dalla paura di fare una mossa sbagliata, Di Maio preferisce continuare ad aspettare, seduto com' è su quella che a oggi è la posizione più favorevole. Osserva i tentennamenti della Lega e spera, il leader, che la disintegrazione della leadership renziana liberi il Pd per un' alleanza di governo. Magari già lunedì, alla direzione del Pd, da cui il leader dei 5 Stelle si attende segnali precisi. Le trattative continuano, i contatti sono costanti e i grillini sono convinti che a poco a poco altri democratici usciranno allo scoperto per proporre di sostenere un governo dei 5 Stelle.

Non solo Michele Emiliano e i suoi uomini, come Francesco Boccia. I grillini hanno letto con piacere le dichiarazioni di Sergio Chiamparino, un grande vecchio del Pd che ha sempre avuto buoni rapporti con la sindaca Chiara Appendino, e che chiede di rompere il tabù del dialogo con i 5 Stelle. È nell' area geografica di Chiamparino che fonti del M5S suggeriscono di guardare, all' asse ligure-piemontese-lombardo.

A nomi come Damiano e Pollastrini, della corrente di Orlando, quella più sensibile alle politiche keynesiane offerte dagli economisti dei 5 Stelle su lavoro, reddito e pensioni. Ma contatti ci sono anche con altri big del Pd, capicorrente che potrebbero essere in corsa per la presidenza della Camera, concessa dai 5 Stelle ai dem come prova della volontà di un accordo.

Dal M5S smentiscono invece abboccamenti tra i vertici e ambienti renziani. «Luigi parla al Pd, non parla a Renzi», spiegano. A loro propone un' intesa di programma blindata con un contratto, sui diversi punti in comune con la sinistra.

E nel frattempo accoglie con piacere le aperture degli industriali e le dichiarazioni a favore del M5S di chi, come l' ex direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, dichiara da Floris di preferire Di Maio a Salvini. Non solo: «Leggerei bene tra le righe Franceschini quando dice che non ha mai pensato di fare un governo con noi» spiega una fonte ai vertici del Movimento.

Non si tratta di fare un governo, infatti. La formula del sostegno esterno, sul modello di quanto avvenuto in Spagna con i socialisti che hanno sbloccato l' impasse in cui era precipitato Mariano Rajoy del Ppe, è stata proposta da Emiliano e Boccia. Non legherebbe le mani al Pd lasciandogli comunque margini per condizionare l' esecutivo grillino.

Ma non è detto che, una volta partita la trattativa, oltre alla disponibilità su Camera e Senato (si fa il nome di Luigi Zanda), i 5 Stelle non si possano spingere un po' più in là e lasciare qualche ministero a disposizione di tecnici di area dem. Il M5S non mollerà solo sulla presidenza del Consiglio, anche se fosse il presidente della Repubblica a offrire a Di Maio la presidenza della Camera. I grillini scommettono sulla neutralità di Mattarella. «Non è Giorgio Napolitano» ripetono, nonostante le pressioni del Colle sul Pd farebbero comodo ai 5 Stelle.

Il problema vero restano i numeri e il ruolo di Renzi. Perché a Montecitorio i 5 Stelle hanno 221 seggi, gliene servono altri 90 e temono che nonostante lo smottamento il segretario del Pd possa tenersi una pattuglia per sé.

A quel punto, se lo spauracchio del ritorno alle urne non basterà a convincere i dem, il M5S potrebbe tornare a guardare alla Lega. In fondo è quello che ha lasciato intendere ieri Beppe Grillo: «Noi siamo un po' Dc, un po' di destra e un po' di sinistra... Sopravvive chi si adatta».