LA MELONI VUOLE IL TRIANGOLO E BERLUSCONI DICE SI: OK DAL CAV AD UNA MANIFESTAZIONE UNITARIA CON LEGA E FDI PRIMA DELLE ELEZIONI – MESSAGGIO DA ARCORE: MI SONO LIBERATO PER IL 1° MARZO, “SE ARRIVA UN INVITO…”

Da Il Sole 24 Ore

SALVINI BERLUSCONI MELONI

Dopo giorni di pressing da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi apre all’ipotesi di una manifestazione unitaria delle forze politiche del centrodestra. «Non ho niente in contrario a partecipare se c’è una manifestazione del centrodestra - ha detto l’ex presidente del Consiglio in un intervento questa mattina alla trasmissione televisiva Coffee Break su La7 -. Finora - ha spiegato - non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste radiofoniche, sui giornali o in tv. Penso che fare manifestazioni in un teatro dove ci sono tutti i nostri sostenitori sia meno proficuo. Il 1 marzo, se l’invito arriva, è giusto e producente dare a tutti i nostri elettori l’immagine di quello che è la coalizione».

SALVINI MELONI BERLUSCONI

MELONI: BENE OK ALLEATI A MANIFESTAZIONE UNITARIA

«Felice che gli alleati stiano rispondendo positivamente all’appello di Fratelli d’Italia per fare una manifestazione comune - è stato il commento a caldo della Meloni -. Importante dare un segnale di unità e lealtà agli elettori di centrodestra. Manifestazione unitaria il 1 marzo a Roma anche per dare la volata a Parisi nel Lazio».

SABATO DI MANIFESTAZIONI A ROMA

Intanto già domani a Roma ci sarà la manifestazione antifascista e contro il razzismo “Mai più fascismi, mai più razzismi”, convocata dall’Associazione nazionale partigiani (Anpi) e 22 associazioni dopo la sparatoria di Luca Traini a Macerata contro i migranti. Sono attese nella capitale 20mila persone. Il corteo partirà in tarda mattinata da piazza della Repubblica e raggiungerà nel pomeriggio piazza del Popolo, nel centro storico.

SALVINI BERLUSCONI MELONI

A questa manifestazione se ne aggiungeranno due: la prima da piazza dell’Esquilino, promossa da Cobas contro il razzismo ma anche per l’abolizione del Jobs Act. La seconda, organizzata da Fratelli d’Italia a Piazza Vittorio. La Lega manifesterà invece a Milano. «Domani faremo una grande manifestazione in piazza a Milano - ha spiegato il leader del Carroccio Matteo Salvini -. Ma le forze dell’ordine possono stare tranquille perché non hanno nulla da temere. Noi - ha aggiunto - non picchiamo nessuno come i delinquenti della sinistra».