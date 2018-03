NAPOLISPIA! - LOTITO TROMBATO E FURIOSO TEMPESTA DI TELEFONATE INCANDESCENTI I VERTICI REGIONALI E NAZIONALI DI “FORZA ITALIA”: “M’AVETE FREGATO! MO’ VE FACCIO VEDE’ CHI SO’ IO!” - FURIBONDA ANCHE NUNZIA DE GIROLAMO: NON È STATA ELETTA PER MEZZO PUNTO PERCENTUALE - BOCCIATA ANCHE LA COCCA DELLA PASCALE, VANESSA SGARITO - E IL PAPA’ DELLA “CALIPPA” GODE PER I CINQUESTELLE…

mastella e lotito

Carlo Tarallo per Dagospia

1. “M’avete fregato! Mò ve feccio vedè io chi è Claudio Lotito!”. Il presidente della Lazio è un fiume in piena: poche ore fa, ha avuto la matematica certezza di essere stato trombato alle elezioni. Lotito non ce l’ha fatta per pochi voti, e, dicono quelli che hanno avuto la sfortuna di rispondergli al telefono, è letteralmente furioso.

Lotito è stato candidato da Forza Italia al Senato, nel collegio plurinominale Campania 1, che comprende le province di Avellino, Benevento e Caserta, al numero 2 del listino bloccato, dietro Sandra Lonardo, la moglie di Clemente Mastella. Lady Mastella era candidata anche nell’uninominale di Benevento, ma ha perso contro Danila De Lucia, del M5s, e dunque non ha liberato il suo posto, a scalare, nel listino proporzionale.

lotito

Non solo: la Lonardo era candidata anche nel plurinominale Campania 3, provincia di Salerno. Eletta in entrambi i collegi, il suo seggio è scattato però proprio in quello dove precedeva Lotito, poiché il Rosatellum prevede che il candidato eletto in più collegi uninominali sia proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti.

Insomma: il complicatissimo marchingegno, ha lasciato a casa Lotito, che è una furia anche perché, fino a ieri sera, tutti lo chiamavano per congratularsi e confermargli la buona notizia (falsa). Lotito, dopo una campagna elettorale dispendiosa, si ritrova beffato e, a quanto risulta a Dagospia, sta letteralmente tempestando di telefonate incandescenti i vertici regionali e nazionali di Farsa Italia.

compleanno di nunzia de girolamo con berlusconi 3

2. Furibonda anche Nunzia De Girolamo: non è stata eletta per mezzo punto percentuale. Candidata in Emilia Romagna, nel plurinominale, non è riuscita a entrare alla Camera. Vittima del “fuoco amico”, la De Girolamo è stata fatta fuori due volte: prima quando il suo nome è stato cancellato (lei dice per volere di Mara Carfagna) dalle liste della Campania, poi con una serie di e mail che invitavano a concentrare i voti su partiti diversi da Forza Italia a Bologna, permettendo a Galeazzo Bignami, candidato in un altro collegio, di essere eletto. Così è andata: Bignami dentro, Nunzia a casa (infuriata).

rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 3

3. Il papà di Francesca Pascale, Rosario, si gode la sconfitta di suo suocero, Silvio Berlusconi. Babbo Pascale aveva stupito tutti, in campagna elettorale, con i suoi inviti su Facebook a votare per il M5S: “Questi ragazzi sono il futuro! Saranno la vera legislatura non abusiva!”: e via con la foto di Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. “ll M5S & Salvini salvano l’Italia e fanno piazza pulita di tutti i papponi” scrive in un altro post. “Virginia Raggi non mollare!”, aggiungeva ancora. Ora, esulta: “Gli italiani onesti - festeggia su Facebook – si sono liberati di chi gli ha distrutto la vita!”. Azz!

rosario pascale con la sorella di francesca il giorno delle nozze

4. Non dite a Francesca Pascale, tanto già lo sa, che la sonora e clamorosa bocciatura di Vanessa Sgarito, “fedelissima” della ex calippa, sua grande amica, candidata alla Camera in Campania in una posizione che doveva essere blindata ma che non lo era affatto, sta facendo stappare bottiglie di ottimo spumante al 90% dei dirigenti di Farsa Italia, in Campania e non solo.

VANESSA SGARITO E SILVIO BERLUSCONI