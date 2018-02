NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE MA TUTTO SI RICICLA! - GIORGIA MELONI RICICCIA VECCHI SLOGAN DI GIORGIO ALMIRANTE PER ACCHIAPPARE L’ELETTORATO DEGLI “HONESTI”, DOPO L’AUTOGOL DEI GRILLINI SUI RIMBORSI ELETTORALI

IL MANIFESTO ELETTORALE DI GIORGIA MELONI

1 - DAGONEWS

I grillini inciampano su trasparenza e legalità e la Meloni prova subito a prendersi i voti dell’elettorato degli “honesti” rispolverando una vecchia campagna di Giorgio Almirante. Da Giorgio a Giorgia, nulla si crea ma tutto si trasforma. Anche i missini.

2 - PAMELA: MELONI,FATTA A PEZZI DA CHI NON DOVEVA ESSERE ACCOLTO

IL MANIFESTO ELETTORALE DI GIORGIO ALMIRANTE

(ANSA) - "Pamela uccisa e fatta a pezzi da quattro nigeriani che non dovevano sbarcare in Italia, che non dovevano essere accolti, che non dovevano essere mantenuti come richiedenti asilo, che dovevano essere arrestati e rispediti a casa loro perché criminali e spacciatori. Pamela uccisa e fatta a pezzi per colpa di chi ha permesso e voluto tutto questo. Anche per lei, per dare un senso a tutto quello che è successo, prendo l'impegno di fermare l'immigrazione clandestina e l'invasione dell'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.

