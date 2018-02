NUVOLE NERE SUL CANUTO PROFUMO – PALAZZO CHIGI E MEF PREOCCUPATI PER CROLLO DEL TITOLO DI LEONARDO DOPO PIANO INDUSTRIALE: COSI’ DIVENTA DIFFICILE FARE ALLEANZE INTERNAZIONALI PER FINMECCANICA – DOPO IL VOTO “ARROGANCE” RISCHIA IL POSTO E GIA' SI MUOVE PER OCCUPARE LA POLTRONA IN CDP DI COSTAMAGNA (CHE SI ATTACCA A GUZZETTI) - GALLIA FUORI

Alessandro Profumo Leonardo

Sulla testa imbiancata di Alessandro Profumo s’adensano nuvole nere. L’ad di Leonardo (Finmeccanica) ostenta ottimismo con i suoi collaboratori. Forse non sa che a Palazzo Chigi ed al ministero dell’Economia occhi attenti osservavano il tracollo del titolo dopo la presentazione del Piano Industriale.

ALESSANDRO PROFUMO E ROBERTA PINOTTI

Al termine degli scambi dell’altro ieri, chiusi con un drammatico -12%, c’è stata una telefonata fra i piani nobili della presidenza del Consiglio. In questi colloqui riservatissimi trapelava la preoccupazione per Leonardo. La sua capitalizzazione (ridotta all’osso) mette ansia al governo. Non certo per la scalabilità (non lo è in virtù del golden power) quanto per la capitalizzazione. Se scende ancora riduce la forza negoziale al tavolo delle trattative internazionali.

lorenzo mariani Leonardo

Insomma, c’è il rischio che Profumo abbia fatto diventare Leonardo una specie di zitella che nessuno vuole sposare. Circostanza che preoccupa non poco le strategie di qualche dipartimento della Presidenza del Consiglio.

Per di più, si comincia a respirare malumore dalle parti di piazza Montegrappa. I manager che hanno vissuto la Finmeccanica sono incazzati con “Arrogance” Profumo per il potere affidato a Lorenzo Mariani, a partire dal budget.

COSTAMAGNA GALLIA

E’ per queste ragioni che a Palazzo Chigi ed al Mef avrebbero concordato che dopo le elezioni sarebbe meglio che Profumo si cerchi un altro lavoro. La sua presenza nell’industria della Difesa rischia di diventare una meteora.

giuseppe guzzetti

E dopo le elezioni si faranno i giochi anche dentro Cassa depositi e prestiti. Fabio Gallia ha già pronti di scatoloni da amministratore delegato, mentre Claudio Costamagna (dopo lungo ripensamento) sarebbe intenzionato a rimanere. E per inchiodarsi sulla poltrona di presidente starebbe corteggiando in maniera pesante Giuseppe Guzzetti - anche se sembra orientato a un ricambio. E Profumo non fa mistero del suo desiderio di traslocare proprio in CDP. Nella divisione dei poteri l’ad viene indicato dal ministero Economia ed il presidente dalle Fondazioni.