OCCHIO PER OCCHIO, ITALIA PERDENTE? SALVINI: ''SE IL BUDGET DELL'EUROZONA CI DANNEGGIA, DIREMO NO''. IL LEGHISTA SI GIOCA LA MINACCIA DEL VETO SULLA PROPOSTA FRANCO-TEDESCA DI RIFORMA DEL BILANCIO, IN VISTA DELLA BOCCIATURA DELLA NOSTRA MANOVRA - SUI RIFIUTI LO SCONTRO CON DI MAIO: ''NON TORNEREMO INDIETRO'' - LEGGE FORNERO: ''BOERI MAGARI SFIDERÀ MINNITI ALLE PRIMARIE PD''

SALVINI,SE CI DANNEGGIA DIREMO NO A BUDGET EUROZONA

(ANSA) - "Se danneggia l'Italia, come pare, ovviamente non ci sarà il nostro consenso". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se l'Italia dirà no alla proposta franco-tedesca di bilancio dell'eurozona, a margine di un evento in Regione Lombardia.

matteo salvini al parlamento europei

RIFIUTI:SALVINI,LOMBARDIA E PAESE NON TORNANO INDIETRO

(ANSA) - "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un paese che torni indietro". Lo ha detto, a margine di un evento a Milano, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo ai 5 Stelle, tra cui il ministro Luigi Di Maio, che hanno espresso la necessità, in prospettiva, di chiudere i termovalorizzatori anche in Lombardia.

"I rifiuti - ha aggiunto Salvini - ovunque nel mondo significano ricchezza energia e acqua calda. A Copenaghen inaugureranno inceneritori con pista sci e una parete di arrampicata mentre altrove solo musei. Se gestiti bene e controllati bene portano più salute ed economia".

TITO BOERI LUIGI DI MAIO

SALVINI, MAGARI BOERI SFIDERÀ MINNITI A PRIMARIE PD

(ANSA) - Il presidente dell'Inps Tito Boeri "è da mesi in campagna elettorale, magari sfiderà Minniti alle primarie" del Partito democratico. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini. Rispondendo a una domanda sulle parole del presidente dell'Inps (con la quota 100 'i conti non tornano'), Salvini ha commentato: "Sono orgoglioso che questo sia un governo che passa dalle parole ai fatti, c'eravamo impegnati con gli italiani a smontare una legge ingiusta come la legge Fornero e in questa manovra economica ci sono i primi miliardi di euro per uscire dalla gabbia di questa legge".

AUTONOMIA: SALVINI, ENTRO AUTUNNO DOSSIER IN CDM

inceneritore

(ANSA) - "Entro l'autunno mi ero impegnato a fare il primo passaggio in Consiglio dei ministri sull'autonomia. Manca un mesetto alla fine dell'autunno quindi contiamo di rispettare anche questo impegno come tanti altri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. Salvini ha quindi confermato che "entro l'autunno" il dossier sarà portato in Cdm.