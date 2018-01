OGNI PRINCIPESSA HA UNA SORELLASTRA STRONZA - ‘CARA MEGHAN, SE SPENDI 75MILA EURO PER UN VESTITO, PUOI SPENDERLI ANCHE PER AIUTARE TUO PADRE IN BANCAROTTA’. SAMANTHA MARKLE NON DÀ TREGUA ALLA PROMESSA SPOSA DEL PRINCIPE HARRY, CHE NELLA FOTO UFFICIALE INDOSSAVA UN ABITO CHE COSTA COME UN MUTUO - POI RIVELA IL MOTIVO DELL’ACREDINE: ‘VORREI SOLO CHE M’INVITASSI AL TUO MATRIMONIO’

1. MEGHAN MARKLE, L'ACCUSA DELLA SORELLASTRA: ""SE SPENDI 75MILA EURO PER UN VESTITO, PUOI SPENDERLI ANCHE PER AIUTARE TUO PADRE"

Sappiamo già che Meghan Markle non ha un ottimo rapporto con la sorellastra maggiore Samantha, e la cosa è stata subito chiara dopo l'annuncio ufficiale delle nozze dell’attrice col principe Harry.

Quando poi la bella Meghan ha reso noto che avrebbe trascorso il Natale a Buckingham Palace, la sorella è andata su tutte le furie. Altro che rivalità in stile Cenerentola. Qui, la dolce fanciulla che sposerà il principe non ha bisogno di alcuna fata madrina né di zucche che si trasformano in carrozze.

"Se puoi spendere 75mila euro per il vestito del tuo fidanzamento ufficiale, allora puoi spendere anche 75mila euro per tuo padre in bancarotta" avrebbe dichiarato Samantha nei confronti di Meghan, dopo aver notato l’outfit della ragazza nel famoso engagement book divulgato da Kensington Palace a dicembre.

Ora la donna ha rilasciato un’intervista al vetriolo in cui torna a rimproverare la sorella, accusandola di essersi dimenticata della famiglia di origine: a quanto pare la situazione economica di Thomas (le due hanno lo stesso papà ma madri diverse) non è delle migliori.

In sostanza, Sam considera un tradimento il fatto che Meghan sfoggi con aria disinvolta abiti principeschi ma lasci suo padre 73enne in completa povertà.

L’uomo, dal canto suo, sta facendo il possibile per accompagnare all’altare la futura consorte di Harry il 19 maggio, nella Cappella di San Giorgio del castello di Windsor.

"Se Dio glielo permetterà, almeno che un aereo non si schianti sul tetto di casa sua, papà sarà nella cappella, in un modo o nell'altro" ha dichiarato la bionda Samantha alla tv inglese.

Thomas si sta sottoponendo alle cure mediche per risolvere i suoi problemi alla gamba, per poter percorrere la navata principale della chiesa, con la sua “bambina” sotto braccio. La figlia, intanto, non è rimasta con lui a casa in America, per le festività natalizie, preferendo trascorrerle con la Royal Family in Inghilterra.

Il principe Harry ha infatti rivelato che "Il primo Natale con Meghan è stato fantastico. Suppongo che per lei siamo la famiglia che non ha mai avuto".

Ma quale famiglia assente? Secondo Samantha sono tutte bugie, e lo ribadisce su Twitter: "La nostra era una famiglia normale. Quando papà e Dora divorziarono, facemmo di tutto affinché Meghan sentisse di avere due case. Nessuno è stato allontanato, è lei ad essere stata troppo impegnata".

2. LA SORELLA DI MEGHAN MARKLE: "MEG, PERDONAMI. VORREI CHE M'INVITASSI AL TUO MATRIMONIO"

Da www.huffingtonpost.it

La sorellastra di Meghan Markel, Samantha Grant, ha chiesto perdono alla futura sposa dopo alcuni commenti pubblici sgradevoli rilasciati su di lei e spera di poter esser ancora invitata al matrimonio reale.

Samantha, 53 anni, dice di voler bene ancora alla sorella, con la quale non è più in contatto dal 2014. "L'ultima volta che abbiamo parlato era il 2014, quasi il 2015", ha dichiarato la donna al Mirror, "Le dissi che le volevo bene, Ero davvero felice di aver avuto quella conversazione. Non siamo rimaste in contatto, lei no poteva, era troppo impegnata". Nel corso dell'intervista, Samantha è scoppiata in lacrime: "Spero che ora sappia che io ero lì. Avrei dovuto sforzarmi di più, forse, ma ero davvero orgogliosa di lei".

La donna ha scritto un libro sul rapporto con la sorella, prossimo all'uscita. Secondo le prime indiscrezioni, il ritratto che ne emergerebbe dell'attrice non sarebbe dei più lusinghieri, ma, la Grant nega e spera di ricevere un invito al matrimonio reale: "Mentirei se dicessi che non mi sentirei ferita se non ricevessi un invito, ma questo dipende da lei. È il suo giorno. È il suo momento speciale. E mi piacerebbe farne parte".

Recentemente la sorellastra aveva attaccato Meghan, dopo l'annuncio ufficiale del suo fidanzamento con il principe Harry. Per l'occasione, Meghan indossava un abito da 75mila sterline e la Grant aveva commentato: "Se puoi spendere questa cifra per un abito, perché non aiuti nostro padre. Ora si scusa per quelle parole: "Non posso far altro che dirle: "Perdonami".

