DAL PADELLARO ALLA BRACE DELLA RAGGI – SU, ROMANI TUTTI, DIMENTICATE IL DEGRADO DELLA VOSTRA CITTÀ. UNA CAPITALE SENZA SICUREZZA, SENZA PULIZIA, SENZA DECORO, SENZA TRASPORTI DECENTI, SENZA UN MARCIAPIEDE CHE NON SIA DISSESTATO, SENZA UN PARCO BEN TENUTO, SENZA UNO SPORTELLO CHE FUNZIONI. SU, ROMANI, DATE ALLA RAGGI UN'ULTIMA CHANCE, FATELO PER ANTONIO PADELLARO: ‘’PERCHÉ L'HO VOTATA E NON VORREI SENTIRMI UN COGLIONE’’

Antonio Padellaro per “il Fatto quotidiano”

RENATO MARRA E RAGGI mpa.it

"La Raggi risponde per tre ore: 'Sul fratello di Marra decisi io'". Il Fatto Quotidiano, 26 ottobre

"'Roma dice basta', in migliaia protestano contro il degrado e la giunta Raggi".

La Repubblica.it, 27 ottobre

Mi auguro, sinceramente, che, il prossimo 10 novembre, Virginia Raggi venga assolta dall' accusa di falso per la nomina al comparto Turismo del comune di Roma di Renato Marra, fratello di Raffaele (considerato fino al suo arresto il Rasputin del Campidoglio). Lo spero perché sono convinto che sia una persona per bene e che eventuali errori, in quella particolare procedura li abbia commessi in buona fede.

roma dice basta la manifestazione al campidoglio contro la raggi 5

Con questo non voglio certo sostituirmi ai giudici che conoscono le carte molto meglio di me. Tuttavia, non mi sfuggono le conseguenze politiche di una condanna che costringerebbe la Raggi alle dimissioni, secondo il codice etico del M5S (che in questo caso trovo demenziale data la natura del reato).

Se ciò avvenisse è probabile che, a seguito di un' interruzione traumatica dell' amministrazione grillina (votata con un plebiscito nel giugno 2016), poi potrebbe essere il candidato (o la candidata) di Matteo Salvini a impossessarsi del governo della Capitale, visto il vento che soffia nelle vele leghiste.

antonio padellaro

Chiedo a chi manifesta sotto il Campidoglio: davvero si vuole che la mia, la nostra città diventi ostaggio di una simile destra, autoritaria, intollerante e che strizza l' occhio ai fascisti di CasaPound? Sul serio siamo convinti che chiunque potrebbe fare meglio di lei, soltanto perché non sarà più lei? Ci sarà un motivo se quando hanno chiesto al ministro leghista Giulia Bongiorno se intendesse correre per l' eventuale successione alla Raggi, ha fatto un gesto come per dire: non sono mica matta?

matteo salvini e virginia raggi 4

E non ci dice nulla che l' Urbe, così meravigliosa e tremenda, di sindaci ne ha divorati parecchi: ultimi della serie Alemanno e Marino? Tutti incapaci o peggio? A rischio di passare per masochista spero che la sindaca resti dov' è perché è troppo facile andarsene a metà del mandato, lasciando Roma sottosopra e nelle condizioni che ogni giorno vediamo.

Sì, considero la sindaca innocente sotto il profilo giudiziario ma colpevole di avere amministrato male. Non mi piace il giochino "tutta colpa della Raggi", molto in voga tra i giornali romani che non gliene perdonano una (soprattutto di esistere). E non ripeterò il lungo elenco dei disastri, delle carenze, delle disfunzioni che affliggono la Capitale poiché, dopo due anni e mezzo di cura M5S , sono sotto gli occhi di tutti.

degrado a roma buche in citta

Detesto anche la filastrocca grillina che accusa di ogni nefandezza quelli che c' erano prima ("E allora il Pd?"). Ok, Roma ha subito nella sua storia infinite devastazioni, dai barbari a Mafia capitale. Ma una forza (e con che forza elettorale) che si propone alla guida di una grande metropoli deve guardare il presente e il futuro dei cittadini, non giocare allo scaricabarile sul passato.

virginia raggi 9

Virginia Raggi sindaca fino a fine mandato avrebbe tempo e modo per rimediare almeno a qualche errore. Le si darebbe l' occasione di mostrarci i frutti delle cose buone che sono state messe in cantiere o che stanno andando a realizzazione (ammesso che esistano). Vorrei che restasse dov' è perché il percorso di un sindaco si giudica dopo cinque anni. Perché peggio di così non potrà fare. Perché è una donna tenace, che è stata lasciata spesso troppo sola, che va rispettata.

Vorrei, infine, per Virginia Raggi un' ultima chance perché l' ho votata e non vorrei sentirmi un coglione.

raffaele cantone virginia raggi virginia raggi sindaca di roma (2) VIRGINIA RAGGI SCOSCIATA RAGGI VISITA 'A SORPRESA' AL CANTIERE DELLA CICLABILE SULLA NOMENTANA matteo salvini e virginia raggi 9 VIRGINIA RAGGI ADRIANO MELONI virginia raggi