LE PAGELLE DELLA COSTAMAGNA: ‘PREMIO VADO E PORNO A EVA HENGER. DENUNCIA LE CANNE, INSINUA CHE DUE NAUFRAGHI SPOSATI AVREBBERO FATTO SESSO: È LA MORALIZZATRICE DELL'ISOLA DEI FAMOSI. IL VALORE EDUCATIVO DELL'HARD.

Luisella Costamagna per la Verità

Premio A volte ri-tornado all'Italia. Il clima è cambiato. La brezza europea 2014 è stata sostituita da raffiche gelide da Nord e Sud, che si sono scontrate sul Nazareno - passato da 40 gradi a 18 - scoperchiandolo. Si teme per la sorte di un boy-scout toscano: sopravvissuto al Burian del referendum, ce la farà stavolta?

Premio ReggiDem a Maurizio Martina. Dal loden montiano alle lodi per il reggente Pd, dalla «sobrietà» alla nuova parola d' ordine: «normalità». E che, poteva essere anormale? In effetti.

MAURIZIO MARTINA ALLA DIREZIONE DEL PD

Premio Incredibile ma vero a Dario Franceschini. Un italiano su 4 vive con meno di 830 euro al mese, il rischio povertà è al massimo storico e che propone il ministro? Una legislatura costituente per cambiare la legge elettorale e abolire una Camera (di nuovo?).

Quando si dice le priorità.

Premio Italiano o Napolitano?

a Sergio Mattarella. Riuscirà il capo dello Stato a resistere alle sirene di un governo di tutti (i perdenti)? Terrà conto del no dei vincitori Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del volere degli elettori? O seguirà le orme di Re Giorgio?

franceschini bloccato sul trenitalia per ferrara

Premio Mucca pazza a Pier Luigi Bersani. «L' ho detto per primo che c' era la mucca nel corridoio», rivendica il leader-metafora (o metafora di leader?), «ma era un toro e ci è passato sopra». Dopo i giaguari va male pure coi bovini: una carneficina.

Diventare vegano?

Premio Io so (e noi paghiamo?) ad Antonio Ingroia. 150mila euro sequestrati all' ex pm duro e puro, per presunti hotel e premi di risultato indebiti. La Rivoluzione civile la faranno quelli che hanno creduto in lui?

Premio Dietro un grande uomo a Elisa Isoardi. «Sono orgogliosa di Matteo», dice la schiva conduttrice, che potrebbe diventare first lady con Salvini, «ma per amor suo resterò nell' ombra». Tipo sulla copertina di Oggi.

Premio Casa, amara casa a Cristina Parodi. Il flop di Domenica In, quello del marito in Lombardia e manco può sfogarsi con la sorella Benedetta, ché le tira dietro il mattarello. Tranquilla, c' è chi tiene a lei e la vuole in Rai: Barbara D' Urso.

Premio Vado e porno a Eva Henger. Denuncia le canne, insinua che due naufraghi sposati avrebbero fatto sesso: è la moralizzatrice dell' Isola dei famosi. Il valore educativo dell' hard.

mattarella napolitano

Premio Adesso basta a Maria Fida Moro. «Che palle il quarantennale lo dico io. I Br devono stare zitti. Un sano silenzio sarebbe la cosa migliore: per loro, per noi, per questo ex Paese, per tutto». Tra celebrazioni, ombre persistenti, interviste senza pudore ai terroristi, le parole della figlia di Aldo Moro sono le uniche degne.

Premio Big man a Stephen Hawking. Se n' è andato il grande astrofisico, che ha illuminato l' universo da una sedia a rotelle. E noi ci sentiamo, se possibile, ancora più piccoli.

eva henger MARIA FIDA MORO eva henger barbara d urso cristina parodi