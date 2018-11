LE PASSIONI TRICOLORI DI VAROUFAKIS – “TIFO PER IL NAPOLI E PREFERISCO LA MOZZARELLA ALLA FETA – LA MIA CANZONE ITALIANA PREFERITA E’ ‘BELLA CIAO’ - LO SPRITZ NON MI PIACE, MENTRE TUTTI I MEMBRI DEL MIO MOVIMENTO LO ADORANO, LO BEVONO I TUTTI GLI INCONTRI CHE FANNO!” – “GIUSEPPE CONTE? NON ESISTE, È UNA VOSTRA FANTASIA - DE MAGISTRIS CANDIDATO CON IL MIO MOVIMENTO ALLE EUROPEE? SPERO DI SÌ”

YANIS VAROUFAKIS

1 - IL VAROUFAKIS PRIVATO A UN GIORNO DA PECORA: TIFO NAPOLI, AMO SOLO DUE DONNE NELLA MIA VITA, LA MIA CANZONE PREFERITA? E' 'BELLA CIAO'

A Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greche, si è raccontato al di là degli aspetti più istituzionali, rivelando per quale squadra di calcio tifa, qual è la canzone italiana che preferisce, con chi dei politici nostrani andrebbe in moto e quale sia la donna della sua vita.

“Nella mia vita ci sono solo due donne: mia figlia e mia moglie. Ho cercato una donna come mia moglie per tutta la vita e ora che l'ho trovata me la tengo stretta”, ha subito chiarito Varoufakis a Radio1. Per quale squadra di calcio fa il tifo? “Per il Napoli, assolutamente, e per il Panionios in Grecia, una squadra piccola che perde spesso ma che può andare a testa alta”. Dovesse scegliere tra due eccellenze gastronomiche greche e italiane, ovvero la Feta e la Mozzarella, cosa preferirebbe?

“Dipende dalla Mozzarella: se è di quelle buone la preferisco alla Feta”. Lei è un amante della moto: con chi andrebbe in moto tra i leader dei governo italiani? “Con nessuno dei tre. Anche perché a me piace andare in moto da solo, piegare in curva, cosa che fa urlare chi è dietro di me. Quindi, meglio da solo”. Qual è la sua canzone italiana preferita? “Bella Ciao”. Infine, giocando sull'assonanza tra le due parole, i conduttori hanno chiesto a Varoufakis: preferisce lo spritz o lo spread? Adoro lo spread, lo spritz non mi piace, mentre tutti i membri del mio movimento lo adorano, lo bevono i tutti gli incontri che fanno!”.

2 - GOVERNO, VAROUFAKIS: SALVINI E' UN FASCISTA MOLTO ASTUTO, LUI CHIEDE E DI MAIO DA'; CONTE? NON ESISTE, E' FRUTTO DI UNA FANTASIA

“Salvini è fascista, assolutamente si, è anche molto astuto come fascista”. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Yanis Varoufakis, economista ed ex Ministro dell'Economia in Grecia, nel corso di un'intervista con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che andrà in onda nella puntata domani. Matteo Salvini secondo lei è come Mussolini? “Sono tempi diversi, è un'epoca diversa. I fascisti di allora non promisero una guerra o i campi di concentramento: vi promisero di farvi sentire ancora orgogliosi, di risolvere tutti i problemi creati dagli stranieri. Così è iniziato il fascismo”.

Lei spesso parla di Salvini come fosse il premier, ma il governo non è formato solo dal leghista. “Salvini dovrebbe esser il leader del partito di minoranza al governo e Di Maio il leader di quello di maggioranza. Invece è incredibile come nel giro di poco tempo Salvini sia riuscito a cambiare le cose: ora ha la forza per mandare via Di Maio e Conte e diventare più forte. Salvini chiede e Di Maio dà: è un rapporto perfetto il loro”. Cosa ne pensa del premier Giuseppe Conte? “Mister Conte non esiste, è una vostra fantasia”, ha detto ironico a Rai Radio1. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris potrebbe candidarsi col suo Movimento alle prossime elezioni europee? “Spero di sì”.

