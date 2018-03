PD: PSICODRAMMA DEMOCRATICO! FRANCESCHINI FA IL DURO: "NON HO MAI PENSATO SIA POSSIBILE FARE UN GOVERNO CON 5 STELLE, E TANTOMENO CON LA DESTRA. SUFFICIENTEMENTE CHIARO?" - E CHIAMPARINO E’ GIA’ IN CLIMA PRIMARIE: "PRONTO A CANDIDARMI ALLA SEGRETERIA PD. CALENDA? NON SI TRATTA DI FARE UN CONCORSO DI BELLEZZA O DI BRAVURA…”

Da repubblica.it

GENTILONI FRANCESCHINI

A stretto giro di post e di tweet gli risponde su Facebook Dario Franceschini: "Non ho mai pensato - scrive il ministro dei Beni Culturali - che sia possibile fare un governo con 5 Stelle, e tantomeno con la destra. Aggiungo che non trovo nemmeno traccia nel Pd di qualcuno che abbia in mente di farlo, quindi sono inutili polemiche o velenosi depistaggi mediatici". "Lunedì avremo la direzione. Introdurrà il vicesegretario Martina, dopo le dimissioni del segretario, e sono certo che lui troverà i toni e i contenuti per tenere il partito unito e che tutti noi gli daremo una mano".

FRANCESCHINI RENZI

Prima di riunirsi 'uniti' in direzione, tuttavia, i dirigenti dem danno evidenti segni di disaccordo. A Calenda che si propone, gli risponde, gelidamente da Torino, il governatore Sergio Chiamparino. "Calenda segretario? Non si tratta di fare un concorso di bellezza o di bravura". Quindi, dopo aver ammesso di essere disponibile anche lui a candidarsi a segretario, replica a Franceschini: "Dialogare con M5s dopo il voto di domenica? Io - afferma Chiamparino - quasi quotidianamente dialogo con la sindaca Appendino, non c'è nessun tabù da sfatare. Il partito deciderà in modo collegiale se e quali risposte dare".

CHIAMPARINO

Nel tentativo di riportare accordo, interviene direttamente il vicesegretario pd Maurizio Martina. "Dobbiamo rialzarci e ripartire tutti insieme, contribuendo all'apertura di una fase nuova che ricollochi il progetto del Partito Democratico nella società e nel sentimento popolare del Paese. Con la direzione di lunedì dobbiamo aprire il nostro percorso di rigenerazione". "Lo dobbiamo fare con generosità e spirito unitario, unendo meglio le nostre forze e non dividendoci. Non possiamo sbagliare perchè in gioco c'è qualcosa di più grande dei nostri destini personali"...

FRANCESCHINI RENZI GENTILONI CASINI E FRANCESCHINI CON RUMOR MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI