TONINELLI IN BRODO – IL MINISTRO PROTESTA PER I PILONI “IN CONDIZIONI ALLARMANTI” SULL' AUTOSTRADA IN ABRUZZO MA NON CHIUDE I VIADOTTI – FACCI LO BASTONA: “PERCHÉ NON INTERVIENE DRASTICAMENTE INVECE DI ANDARE ALLE 'IENE'. LE INFRASTRUTTURE SONO UN MINISTERO IMPORTANTE E SERVE GENTE PREPARATA, NON UN PUPAZZO QUOTIDIANO PER CHI FA SATIRA OGNI VOLTA CHE PARLA” – VIDEO