DI MAIO IN PEGGIO – NON SAREBBE STATO PAPÀ ANTONIO A FAR LAVORARE IN NERO ALCUNI OPERAI, MA LA MAMMA: AL VERTICE DELL’AZIENDA EDILE “ARDIMA” INFATTI C’ERA PAOLINA ESPOSITO - PROBLEMINO: ESSENDO INSEGNANTE A TEMPO PIENO NON POTEVA SVOLGERE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – IL PD SI ATTACCA AL PASSATO DA CAMERIERE SENZA CONTRATTO DI LUIGINO