"NON MI CANDIDO IN POLITICA. E’ UN MESTIERE CHE NON CONOSCO” - MILENA GABANELLI SMENTISCE L’IPOTESI DI UNA SUA CANDIDATURA: “NON SONO COSI CERTA DI FARE BENE UN MESTIERE CHE FACCIO DA TANTI ANNI E IN CUI NON BISOGNA GESTIRE I SOLDI ALTRUI, FIGURARSI LA POLITICA - L’ADDIO A VIALE MAZZINI? LA RAI COME UN MARITO CHE COMPRA GIOIELLI PER TENERE BUONA LA MOGLIE''

GABANELLI

1 - GABANELLI A 24 MATTINO: "NON MI CANDIDO IN POLITICA. E’ UN MESTIERE CHE NON CONOSCO”

“La politics è un mestiere che non so fare, faccio anche fatica a capirlo” risponde così Milena Gabanelli, giornalista, alla domanda di Luca Telese e Oscar Giannino sulle voci di una sua possibile candidatura. La Gabanelli, ospite ai microfoni di Radio 24, poi spiega:

" non sono certa di fare bene un mestiere che faccio da tanti anni e che ha una responsabilità più limitata perché non gestisce il denaro altrui, figuriamoci la politica"!

luca telese radio24

2 - GABANELLI A 24 MATTINO: "CON LA GLOBALIZZAZIONE, RISCHIANO I LAVORATORI"

“A tutti è capitato di vedere sul banco un oggetto da 20 euro, come un auricolare per il telefono, venduto a 2 euro. Sperare nelle leggi è doveroso ma io mi appello anche alla sensibilità dei consumatori. Io mi auguro che i Governi si attivino in questa direzione perchè ne risentono tutte le PMI” dice Milena Gabanelli, giornalista, a Luca Telese e Oscar Giannino, ai microfoni di Radio24, sul tema della contraffazione e degli squilibri economici che si sono create nel mercato globalizzato.

oscar giannino

“I grandi marchi riescono a sopravvivere perchè si rivolgono nel mercato del lusso quindi è meno problematico per loro e comunque quando aprono gli shop on line sulle piattaforme le piattaforme richiedono la deposizione del marchio in Cina.

" Ma per i venditori che mettono la pubblicità online non è richiesta nessuna licenza"

La giornalista prosegue dicendo: “Poi non ti aspetti di venire monitorato in maniera così capillare, qualunque piccola azienda che riesce dopo aver investito in ricerca, aver assunto personale, aver trovato un piccolo prodotto di successo che in tempo reale dall’altra parte viene clonato. Allora la ricaduta di tutto questo poi è ovviamente che devi competere con i paesi dove non ci sono diritti, non sono democratici” Infine, dice la Gabanelli: “Noi abbiamo lottato tanto per acquistare giustamente dei diritti. E siamo di fronte al rischio serio di doverli perdere. Vale a dire per stare sul mercato queste aziende dovranno per forza abbassare gli stipendi e di conseguenza tutto quel che ne deriva.”

SIGFRIDO RANUCCI MILENA GABANELLI

3 - GABANELLI A 24 MATTINO: "LA RAI COME UN AMANTE CHE COMPRA GIOIELLI PER FAR TACERE LA MOGLIE”

“Non me l’ha aspettavo, non mi aspettavo che toccasse a me. Quello con la Rai era un grande amore passionale” dice Milena Gabanelli, giornalista, ospite ai microfoni di 24 Mattino con Luca Telese e Oscar Giannino, parlando del suo divorzio dall’azienda radiotelevisiva italiana. La giornalista prosegue con l’immagine dei due innamorati: “Ti aspetti che uno ti dica: “sai che c’è? Non m’ attizzi più” e ci si saluta con una stretta di mano. No, invece mi si diceva “tu mi fai impazzire!!” e invece non c’era segnale. Per poi concludere:

" come quei mariti che comprano gioielli alla moglie per tenerla buona"