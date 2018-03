malena renzi

Da www.ilpopulista.it

Mentre il Partito Democratico è nel caos, alle prese con rese dei conti interne seguenti al pessimo risultato elettorale, sul web grazie alle alchimie di Facebook, che riporta alla luce i post pubblicati anni prima nello stesso giorno e mese, ha ripreso a circolare con insistenza il racconto, fatto nel marzo dello scorso anno alla trasmissione Emigratis 2 andata in onda su Italia Uno, di Filomena Mastromarino, che aveva rivelato ai due comici foggiani Pio e Amedeo di essere stata costretta a offrire i suoi favori sessuali in cambio dell'ingresso nell'assemblea del Pd.

"Non mi dire che non hai mai fatto niente per inserirti nella politica", la domanda esplicita di Amedeo. "Con la faccia no, col culo sì", ha risposto lei, senza però rispondere alle incalzanti richieste dei due di svelare il nome del politico al quale tali favori sessuali sarebbero stati fatti.

LA PORNOSTAR MALENA

Filomena Mastromarino, 33 anni di Noci in provincia di Bari, è stata una dirigente del Partito democratico. Renziana doc, era stata eletta nell'Assemblea nazionale del partito. Alle primarie del dicembre 2013, nel nome delle tanto decantate quote rosa, venne candidata a furor di popolo, arrivando all'elezione nel Collegio Bari 2. A dire il vero, non erano mancate le polemiche per la presunta inadeguatezza della candidata, che adesso fa la pornostar.

Già all'epoca le ironie si erano sprecate, sulle effettive qualità della eletta. A tal punto che la stessa Mastromarino per difendere i suoi titoli di merito, era ricorsa a una lunga intervista su un canale locale. La rivelazione sulla carriera grazie alle sue doti fisiche aveva innescato polemiche sul criterio di selezione del partito di Renzi. Polemiche che ora sono esplose di nuovo grazie al social network.

malena

Della sua carriera politica si ricordano soprattutto i selfie con Matteo Renzi, pubblicati su tutti i quotidiani. Dopo aver chiesto di fare un provino con Rocco Siffredi, è stata arruolata per girare una pellicola cinematografica per adulti dell'attore hard, che nel 2015 partecipò a L'Isola dei Famosi classificandosi al quinto posto. Esperienza che è stata fatta anche dalla stessa Mastromarino che, lasciata l'attività politica, si è data a una nuova carriera a luci rosse col nome di 'Malena la pugliese'. "Spero che la mia scelta contribuisca a rompere il muro di finto perbenismo che c'è nel partito" aveva spiegato, motivando il suo cambio di vita. "La pornografia è un lavoro come tutti gli altri. C'è chi fa l'avvocato, chi il dottore, io facevo l'agente immobiliare e adesso ho fatto questa scelta. Il partito ha scelto il silenzio, non hanno commentato".

malena renzi MALENA MALENA MALENA MALENA MALENA MALENA MALENA LA PORNOSTAR MALENA