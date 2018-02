REPETITA IUVANT – IL 4 MARZO SI VOTA E TRAVAGLIO MANDA ALLE STAMPE IL LIBRO “B. COME BASTA”. E RISPOLVERA LE INTERCETTAZIONI BOLLENTI DEL BANANA CON TARANTINI DI 10 ANNI FA: “LA PATONZA DEVE GIRARE” – RUBY: “NOEMI E’ LA PUPILLA, IO IL CULO” – MINETTI: “E’ UN CULO FLACCIDO”

Ecco alcuni stralci del capitolo "Pronto Silvio?" sugli scandali dei festini chez Silvio, pubblicati da Il Fatto Quotidiano

marco travaglio (2)

Domani esce nelle edicole e poi nelle librerie il nuovo libro di Marco Travaglio: B. come basta! (ed. Paperfirst, pp, 389, 14 euro), sottotitolo: "Fatti e misfatti, disastri e bugie, leggi vergogna e delitti (senza castighi) dell' ometto di Stato che vuole ricomprarsi l' Italia per la quarta volta". Anticipiamo alcuni stralci dal capitolo "Quando c' era Lui".

BERLUSCONI TARANTINI ESCORT E BISOGNOSI

Il 10 ottobre 2008, pochi giorni prima di portargli Patrizia D' Addario a Palazzo Grazioli, il pappone barese Gianpi Tarantini commenta con il premier B. un altro festino particolarmente riuscito.

Berlusconi : Ieri sera bene mi sembra?

PATRIZIA DADDARIO E BARBARA MONTEREALE

Tarantini : Bene, una bellissima serata, perché eravamo pochi, tranquilli, poi eravamo stanchi pure.

B : Sì forse per tutte quelle son troppe. Al massimo averne due a testa, però adesso voglio che abbia anche tu quelle tue, altrimenti mi sento in debito Scusa portale per te che poi io mi porto le mie.

T : Va bene.

B : Poi ce le prestiamo Insomma la patonza deve girare

berlusconi ruby

Fine ottobre 2010. Karima El Marough, detta Ruby, si confida con il padre.

Ruby : Silvio ha detto al suo avvocato: 'Dille che le pagherà il prezzo che vuole, l' importante è che lei chiuda la bocca, che neghi tutto Che io non ho mai visto una ragazza di 17 anni.

ruby a mykonos 4

Nello stesso periodo, Ruby parla con l' amico Sergio Corsaro.

Ruby : Non siamo preoccupati per niente perché Silvio mi chiama di continuo. Mi ha detto 'cerca di passare per pazza, racconta cazzate'.

ruby rubacuori (17)

Ruby al telefono con Antonio Passaro, suo amico.

Passaro : Come lo chiami?

Ruby : Papi. Noemi è la pupilla, io sono il culo.

Il 16 ottobre 2010 Ruby parla al telefono con la sua amica Poliana.

Ruby : Il mio avvocato mi ha detto: 'Ruby dobbiamo trovare una soluzione. È un caso che supera quello della D' Addario e quello della Letizia (Noemi, nda).

Eleonora ed Emma De Vivo

Il 17 gennaio 2011 Imma De Vivo commenta con la gemella Eleonora lo stato di forma di B. dopo l' ultima festa.

Imma : L' ho visto un po' out. Ingrassato. Imbruttito. L' anno scorso stava più in forma. Adesso sta più di là che di qua deve solo sganciare. Speriamo che sia più generoso. Io non gli regalo un cazzo.

nicole minetti

Negli stessi giorni, Nicole Minetti si sfoga contro B. con la sua segretaria.

Minetti : Un vecchio, un pezzo di merda e basta un culo flaccido.

il lato b di nicole minetti

Il 3 agosto 2010 Ramirez Della Rosa, fidanzato di Marystelle Polanco, viene arrestato per spaccio di droga: la polizia lo ferma a bordo della Mini Cooper della ragazza, che l' ha avuta in prestito dalla Minetti. L' uomo viene trovato in possesso di oltre 12 chili di cocaina, di cui 3 nascosti nell' appartamento della compagna, in via Olgettina. Nicole racconta tutto a un' amica.

NICOLE MINETTI

Minetti : Questi sono scemi, guarda in che guaio mi trovo. E Berlusconi e Mora non si prendono a cuore la faccenda Una cosa molto pesante.

barbara faggioli

Il 5 agosto 2010 Nicole Minetti, in vacanza alle Seychelles, riceve una preoccupatissima telefonata da Barbara Faggioli.

Barbara riferisce che "lui" (B.) l' ha chiamata e le ha detto: "Di' alla Nicole di fare subito una denuncia per la sua macchina, la sua Mini". Cioè di fingere di aver subìto il furto dell' auto, per allontanare i sospetti di traffico di droga del fidanzato della Polanco e depistare le indagini della Polizia.

marysthell polanco fa gli auguri a berlusconi

Marystelle ha pensato a uno scherzo e si è beccata una lavata di capo dal presidente del Consiglio, che invece parla sul serio. Il premier dà poi lo stesso suggerimento alla sua consigliera regionale Minetti, sempre più infuriata sia con la Polanco sia con B. che sembra lavarsene le mani.

Minetti : Una reazione così? A me? Cioè, voglio dire, sono la prima che se lui ha bisogno alle due del mattino, mi catapulto sai tu dove e non chiedo niente!

MARYSTHELL POLANCO img dettaglio marysthell polanco