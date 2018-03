RETROSCENA DAL COLLE – MATTARELLA ATTENDE L’ELEZIONE DEI CAPIGRUPPO E DEI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO E POI PASSERÀ AI FATTI - IL PUNTO TEMPORALE DA GUARDARE SONO LE ELEZIONI EUROPEE. UN RISULTATO COMPLETAMENTE DIVERSO INFLUENZEREBBE LA STABILITÀ DEL GOVERNO E ALLORA TANTO VALE RIVOTARE ANCHE PER IL PARLAMENTO E VARARE ORA UN GOVERNO DI SCOPO. CI STANNO PENSANDO TUTTI I PARTITI

DAGONOTA

Il Colle segue con distacco l’evoluzione politica post elettorale, anche se ha sensori sparsi per i palazzi della politica. Ovviamente più sensibili nei partiti tradizionali che nella Lega e nel M5S. Attende l’elezione dei capigruppo e dei presidenti di Camera e Senato e poi passerà ai fatti.

Troppi retroscenisti nei giornali divulgano notizie interessate. Salvini lancia messaggi in casa del Centrodestra per vedere quanto possibile sia un patto tra la Meloni e Berlusconi, e comunque pensa sia più facile per lui spaccare FI di quanto lo sia per Berlusconi spaccare la Lega.

Del M5S il Presidente non parla come a dire quando sarò costretto ci penserò. Il punto temporale da guardare sono le elezioni europee. Un risultato completamente diverso influenzerebbe la stabilità del Governo e allora tanto vale rivotare anche per il parlamento e varare ora un governo di scopo. Ci stanno pensando tutti i partiti.