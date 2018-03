RETROSCENA/2 - IL NERBORUTO SALVINI CERCA DI FAR PAURA A NONNO BERLUSCONI FACENDO TRAPELARE OGNI GIORNO CHE LA LEGA POTREBBE ACCORDARSI AL M5S. E’ SOLO UN BALLON D’ESSAI: LA BASE, IN VENETO E IN LOMBARDIA, NON APPREZZEREBBE - DI PIÙ: SALVINI SA CHE IN UN GOVERNO A 5 STELLE SAREBBE IN NETTA MINORANZA - NEL DECLINANTE PARTITO DEL BANANA, SI MUGUGNA PER L’ATTEGGIAMENTO FILO-LEGHISTA DI TOTI

DAGONOTA

BERLUSCONI ED IL SUDORE DI SALVINI

Il nerboruto Salvini cerva di far paura a nonno Berlusconi facendo trapelare ogni giorno che la Lega potrebbe accordarsi al M5S e formare un governo. E’ solo un ballon d’essai. In cuor suo il moroso della Isoardi, dopo aver sbirciato sondaggi riservatissimi, sa bene che la base , soprattutto in Veneto e in Lombardia, non apprezzerebbe tale mossa. Di più: Salvini sa che in un governo a 5 stelle, con il suo 17%, sarebbe in netta minoranza di fronte al 33% dei pentastellati. Non solo: darebbe di nuovo fiato al declinante potere di Forza Italia.

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Nel partito di Berlusconi, i fedelissimi della vecchia guardia (Letta, Confalonieri) mugugnano per l’atteggiamento filo-leghista di Toti. Mentre il governatore del Veneto Luigi Zaia ha subito rifiutato la possibilità che lui potesse fare il premier del centrodestra, gli amici di Letta hanno sottolineato che il governatore della Liguria non abbia fatto un passo simile. Infatti Salvini potrebbe scodellare la carta Toti come premier solo per farsi dire un bel no da Di Maio.

TOTI SALVINI

