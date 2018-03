21 mar 2018 18:44

RETROSCENA, SALVINI E’ IL PRIMO A NON CREDERE ALLE NOZZE CON DI MAIO - È CONSAPEVOLE CHE FLAT TAX, LEGGE FORNERO E REDDITO DI CITTADINANZA MESSI INSIEME MANDANO IL PAESE IN BANCAROTTA NEL GIRO DI POCHI MESI; A QUEL PUNTO L’ITALIA O ACCETTA LA TROIKA O LASCIA L’EUROPA - E NON PUO' PERMETTERSI DI AVERE ALL’OPPOSIZIONE BERLUSCONI E MELONI - LA STRATEGIA DI GIANNI LETTA È DI ACCOMPAGNARE E DI ASSECONDARE LE RACCOMANDAZIONI DEL QUIRINALE