ROCCO E I SUOI FARDELLI - CASALINO SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE E DA FAZIO CHIEDE SCUSA PER IL VIDEO, RILANCIATO DA DAGOSPIA, IN CUI OFFENDE VECCHI E DOWN - CON LA GENTILE OSPITATA, IL CONDUTTORE DI “CHE TEMPO CHE FA” ALLISCIA IL PELO AI 5 STELLE E PROVA A BLINDARE SE STESSO - MATTARELLA NON SI PRONUNCIA MA A BIELLA VISITA UN RISTORANTE GESTITO DA RAGAZZI DOWN (A BUON INTENDITOR...)

1 – Casalino va in tv e si scusa per le offese ai down «Mi urta rivedere quel video»

Mario Ajello per “il Messaggero”

Rocco Casalino, in questi giorni di bufera, per le sue offese alle persone down («Ma era solo una recita», secondo lui) ha ripetuto spesso agli amici: «Devo trovare il modo di dire la mia sui media e chiarire a tutti che non ho fatto e detto niente di male». Il modo trovato da Rocco si chiama Fabio Fazio.

E che cosa c' è di meglio del poter ricorrere a una star come il conduttore di Che tempo che fa? Non è in buona, Fazio, con il versante verde del governo giallo-verde. Salvini non fa altro che ripetere che guadagna troppo e che rappresenta una televisione faziosa. Ma i 5stelle non sono così severi con Fazio.

E dopo la gentile ospitata - il portavoce del presidente del Consiglio che porta la propria voce nella serata Rai come se si trattasse del cortile di casa o del blog di Grillo - difficilmente potranno arrivare problemi per Fazio da parte dei grillini. Nei corridoi Rai, ieri sera, giravano voci così: «Fazio si è blindato con i 5 stelle, nel caso la Lega voglia ridimensionarlo».

Tipiche voci da corridoio televisivo. Di fatto il Casalino show è stato a tutto vantaggio di Rocco. «Non ho nessun problema a chiedere scusa ma era solo una simulazione il video 2004», in cui offendeva anziani e persone down. «Non ho mai visto quel video - incalza - e ora mi urta vedermi dire quelle cose e urta anche molte altre persone. È un pugno allo stomaco».

«Dopo Casalino, il momento comico della Littizzetto è superfluo», si legge sui social. Oppure: «Fazio è stato costretto a farlo parlare». E vedere a Che tempo che fa, nello stesso contesto di Casalino, Ennio Morricone: anche questo fa una certa impressione.

Così come la ripetuta frase di Rocco all' amico Fabio: «Ora devo andare perché non ho tanto tempo».

Ma mentre sta lì, il Pd - che notoriamente dalla Rai è sempre stato distante - insorge: «Casalino non merita spazio nel servizio pubblico, Conte lo dovrebbe licenziare in tronco». Quanto a Di Maio, Rocco, è arciconvinto: «Luigi ha diritto di denunciare i giornalisti che fanno propaganda». E sempre sulle accuse del vicepremier pentastellato a proposito dei giornalisti «infimi sciacalli»: «È un' anomalia - parola di Casalino - un' informazione che più che informare fa propaganda politica».

2 – Il Presidente Mattarella in visita al ristorante Malvarosa, gestito da ragazzi Down

Da www.quotidianopiemontese.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita nel biellese, ha voluto visitare l’enoteca – ristorante Malvarosa e farsi fotografare con i ragazzi che la gestiscono, tutti affetti da sindrome di Down.

Il progetto è partito undici mesi fa grazie alla cooperativa Porte Aperte. Nell’enoteca lavorano dieci ragazzi Down che, con un tutor, si occupano dell’accoglienza, delle attività di sala, di quelle di cucina e della promozione del territorio.

