E SE FOSSE LA MOGLIE DEL CUSTODE? TRA LE IPOTESI SULLE OSSA TROVATE SOTTO LA NUNZIATURA VATICANA SPUNTA QUELLA DELLA DONNA CHE ABITAVA IN QUELLE STANZE A METÀ DEGLI ANNI SESSANTA. LA COPPIA AVREBBE AVUTO NUMEROSI E RUMOROSI LITIGI FINCHÉ LEI NON SPARÌ IN CIRCOSTANZE MAI CHIARITE

EMANUELA ORLANDI, DA LUNEDÌ ANALISI SULLE OSSA. TUTTE LE IPOTESI IN CAMPO

Da www.quotidiano.net

Sono deteriorati i resti ritrovati sotto un pavimento nella casa del custode della Nunziatura Apostolica a Roma che, in questi giorni, hanno fatto riaccendere le luci sul caso di Emanuela Orlandi. Per accertare a chi appartengano bisognerà aspettare l'esito delle verifiche affidate - a quanto si apprende - alla polizia scientifica, che si dovrebbe mettere al lavoro già da lunedì.

Test che si preannunciano complicati proprio a causa del deterioramento, ma una volta estratto il materiale genetico questo sarà comparato sia con quello di Emanuela Orlandi (il cui Dna è stato da tempo messo a disposizione della famiglia agli investigatori), sia con quello di Mirella Gregori, la studentessa di 16 anni sparita 40 giorni prima della Orlandi.

Ma le ipotesi non si esauriscono qui. Circola infatti in queste ore anche quella che ricondurrebbe le ossa alla moglie del custode, una signora (di corporatura minuta) che abitava proprio in quelle stanze a metà degli anni Sessanta. La coppia aveva avuto numerosi e rumorosi litigi fino a quando la signora sparì in circostanze mai chiarite. Dall'oggi al domani, la moglie del guardiano di Villa Giorgina non fu più vista.

Un'altra ipotesi in circolazione è quella che sul web rimanda a un anonimo prelato vaticano per il quale "è molto probabile che continuando a scavare si possano trovare altri frammenti ossei umani perché sotto la sede della Nunziatura in Italia c'era un cimitero". Quindi quei resti potrebbero non essere gli unici che si trovano sotto il palazzo di via Po, a Roma.

Ma secondo indiscrezioni di stampa, il pavimento dell'edificio sarebbe stato rifatto intorno agli anni Ottanta quindi - teoricamente - il rinvenimento di tali resti sarebbe dovuto avvenire già a quell'epoca.

C'è poi un'altra possibile pista: al civico 25 di quella strada e sullo stesso lato su cui si affaccia villa Giorgina, tra il 1983 e il 1985 abitava Giuseppe Scimone (morto una dozzina di anni fa), in contatto con la Banda della Magliana e amico del boss Enrico "Renatino" De Pedis. Quest'ultima ipotesi riporterebbe a quella iniziale perché Sabrina Minardi, amante dello stesso De Pedis, ha sempre sostenuto che il rapimento della Orlandi abbia a che fare con quella banda criminale.

La posizione in cui si trovavano le ossa, ovvero sotto il massetto cioè lo strato di materiale edilizio che permette la messa in posa del pavimento, potrebbe far pensare a scheletri non di vecchissima datazione ma per averne certezza bisognerà appunto l'esito delle perizie. In questo senso le indagini dovranno accertare a quanti e quali lavori di ristrutturazione è stata soggetta la dependance della Nunziatura in questi ultimi decenni (magari convocando le varie ditte e gli eventuali operai impegnati). Parallelamente si cercherà anche di ricostruire chi ha vissuto nella dependance riservata ai custodi negli ultimi decenni.

OSSA NUNZIATURA:GIROTTI,IN VATICANO NESSUNO CREDE A SVOLTA

(ANSA) - "In Vaticano tutti pensano che i nomi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori non c'entrino nulla col ritrovamento delle ossa che ha avuto luogo sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica di via Po a Roma", dice - in un'intervista a Repubblica - monsignor Gianfranco Girotti, reggente emerito della Penitenzieria Apostolica.

Già quando la magistratura cercava i resti di Emanuela a Sant'Apollinare disse che non li avrebbe trovati: "Anche allora - afferma - mi sembrava un'ipotesi priva di un reale fondamento. E lo confermo oggi. Non è inusuale trovare sotto le chiese o sotto gli edifici in zone extraterritoriali resti umani. Così credo che con Orlandi e Gregori questi resti non abbiano nulla a che fare: posso sempre sbagliarmi ma questo è il mio pensiero".

Girotti spiega che "prima di essere Nunziatura quella di via Po era una semplice abitazione. Era di un ebreo di Torino, il quale decise di lasciare in eredità la propria residenza romana a Papa Pio XII. Era il 1949", "la Nunziatura in ogni caso venne spostata lì solo nel 1959. Quelle ossa possono appartenere a chiunque".

OSSA NUNZIATURA:DA LUNEDÌ ESAMI,PAROLA A SCIENTIFICA

(ANSA) - Saranno affidati nei prossimi giorni e dovrebbero iniziare già lunedì prossimo gli accertamenti sui resti ritrovati sotto un pavimento nella casa del custode della Nunziatura Apostolica a Roma. Secondo quanto si appreso le verifiche, seppur complicate, perchè da svolgere su un materiale in parte deteriorato, saranno completamente affidate alla polizia scientifica. Non si dovrebbe fare ricorso dunque a laboratori esterni e centri accademici ma l'intera ricognizione sulle ossa, una parte di scheletro e altri resti, sarebbe affidata ai laboratori scientifici della polizia.

Una volta estratto il materiale genetico questo sarà comparato con quello di Emanuela Orlandi, il cui Dna è stato da tempo messo a disposizione della famiglia agli investigatori. Stessa cosa per il Dna di Mirella Gregori che la famiglia forni ai tempi della vicenda di Sant'Apollinare. Oltre alle perizie la Procura di Roma valuterà se ascoltare i testimoni del rinvenimento, ovvero i quattro operai che stavano lavorando al pavimento sotto il quale si trovavano le ossa. I quattro sono stati già sentiti dalla Squadra Mobile, a cui la Procura ha delegato le indagini, e hanno raccontato del rinvenimento durante i lavori di coibentazione del pavimento.

La posizione in cui si trovavano le ossa, ovvero sotto il massetto cioè lo strato di materiale edilizio che permette la messa in posa del pavimento, potrebbe far pensare a scheletri non di vecchissima datazione anche se questa risposta si avrà solo dalle perizie. In questo senso le indagini dovranno accertare a quanti e quali lavori di ristrutturazione è stata soggetta la dependance della Nunziatura in questi ultimi decenni e si potrebbe anche tentare di ricostruire e convocare le varie ditte, e anche gli operai, che furono impegnati per poi eventualmente convocarli in Procura. Parallelamente si cercano anche di ricostruire chi ha vissuto nella dependance riservata ai custodi negli ultimi decenni.

