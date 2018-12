SEX AND THE TOILET - MORITE DALLA VOGLIA DI SAPERE CHI SONO I DUE DEPUTATI CHE MORIVANO DALLA VOGLIA DI S… TANTO DA CHIUDERSI IN UN BAGNO DI MONTECITORIO? LUI, GIOVANE E AITANTE LEGHISTA, È (QUASI) OVVIAMENTE DEL NORD. LEI, FOCOSA GRILLINA, È INVECE DEL SUD. MA NON PROFONDO SUD…

GRILLINA E LEGHISTA BECCATI A FARE SESSO ALLA CAMERA: IL GOSSIP E IL TOTO-NOMI

Franco Grilli per www.ilgiornale.it

Chi sono il deputato della Lega e la collega del Movimento 5 Stelle beccati a fare sesso nei bagni al quarto piano di Montecitorio? Una vera e propria bomba di gossip che sta tenendo in fermento – seppur appunto per questioni extra politiche – la Camera dei deputati.

Per ilGiornale, Romana Liuzzo qualche giorno fa scriveva: "Hot toilette alla Camera. E non per i riscaldamenti accesi da poco. Nei giorni scorsi sono stati sorpresi in un incontro piuttosto ravvicinato un deputato leghista e una collega che non passa inosservata del M5s. Ovviamente ne conosciamo i nomi; non li facciamo perché la privacy è un diritto. Tanto più che non si parlava di politica, anzi non si parlava proprio".

Da lì, è impazzato il gossip e il toto-nomi. E secondo Franco Bechis, direttore de Il Tempo, ora a Montecitorio non si parla d’altro. E in un pezzo sul quotidiano, a firma Fosca Bincher (pseudonimo proprio del direttore), si legge: "Tutti conoscevano i nomi della coppia, e ognuno dava giudizi un po' a casaccio fornendo i particolari dell' incontro: 'Due bei ragazzi entrambi, mori, alti. Travolti da una insolita passione, tanto da non potere tergiversare rifugiandosi in un bagno del quarto piano, dove il rischio è altissimo perché c' è il continuo viavai delle commissioni...'".

E a sapere meglio di altri di chi si tratta sarebbe una dem: "Chiedete ad Alessia Morani, lei sa ogni particolare". Ma per il momento né lei nè altri si sbottonano ulteriormente. E la privacy regna sovrana.

L'ARTICOLO DI BECHIS E IL DEPUTATO CHE DICE: ''NON SONO IO, SONO FIDANZATO E QUANDO RIMORCHIO LE PORTO A CASA. TANTO ABITO QUI VICINO''

