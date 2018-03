SI SALVINI CHI PUO’ – IL LEADER DELLA LEGA APRE AL PD: "SPERO CHE SIANO DISPONIBILI A UNA VIA D'USCITA PER IL PAESE: GOVERNO POLITICO O SI TORNA AL VOTO" - IL CANDIDATO PREMIER IN PECTORE DEL CENTRODESTRA SFIDA BRUXELLES: "MENO TASSE" – E SULL’EURO...

salvini

Prove di allargamento del consenso in Parlamento. Il segretario della Lega Matteo Salvini, almeno ufficialmente, continua a rifiutare accordi partitici, dice che il governo futuro si dovrà fare sulla base dei programmi. E "deve essere un governo politico, altrimenti si torna a votare". Punta sull'economia, annunciando una nuova manovra.

E apre al Pd post-Renzi: "Spero siano a disposizione per dare una via d'uscita al paese, a prescindere da chi uscirà dalle primarie". E insiste sulla possibilità di un appoggio dem anche a un governo di centrodestra: "Se tutti dicono che al centro c'è il lavoro, su questo il nostro programma ha proposte concrete e realizzabili".

GENTILONI FRANCESCHINI

Al tempo stesso esclude un accordo con il M5s, da cui lo separa il tema del reddito di cittadinanza: "Ho ben chiaro cosa proporremo noi, sicuramente non il reddito per chi sta a casa. Reddito è per chi crea e offre lavoro noi non siamo per l'assistenza ma per la crescita".

SALVINI ELEZIONI 1

Come accennato, Salvini sfida apertamente Bruxelles: "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce", afferma alla prima assemblea dei parlamentari dei Carroccio eletti, alle Stelline di Milano, convocata oggi, nel giorno del suo 45esimo compleanno. E risponde anche al presidente Bce, che ieri ha definito "irreversibile" la moneta unica. "Di irreversibile c'è solo la morte, altre cose irreversibili non ne conosco. Se questa moneta non funziona si può mettere in discussione".

MARCO MINNITI

A chi gli chiede se si vada di nuovo a votare nel caso non si riesca a formare un governo, ribadisce: "Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi".

"Lasciatemi festeggiare il mio compleanno nella migliore maniera possibile - aggiunge poi il leader leghista - sono 45 anni e 183 parlamentari, non male. Con loro iniziamo a costruire, da domani inizierò ad ascoltare, incontrare e capire". In merito sconfessa l'ipotesi di gruppi parlamentari unici del centrodestra: "Leggo tante fantasie sui giornali, adesso ci prepariamo come Lega: la coalizione è quella conservatrice e poi ascolteremo tutti".

BERLUSCONI ED IL SUDORE DI SALVINI