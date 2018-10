28 ott 2018 10:30

IL VANGELO SECONDO MATTEO – È ARRIVATO IL VIA LIBERA DEL MEF: SULLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA DEI MINORENNI CI SARÀ LO SPAZIO PER INDICARE MADRE E PADRE, ANZICHÉ L'ESPRESSIONE GENERICA GENITORI – SALVINI, DOPO ESSERSI LISCIATO GLI ULTRA CATTOLICI IN UN’INTERVISTA A ‘LA BUSSOLA QUOTIDIANA', ESULTA IN NOME DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE: ‘DALLE PAROLE AI FATTI’