6 nov 2018 13:24

LA VERGINE DELLA MONNEZZA - VIRGINIA RAGGI SI ERGE TRIONFANTE NEL SUO REGNO: QUELLO DEI SACCHI DELLA SPAZZATURA CHE INONDANO ROMA - IL FOTOMONTAGGIO E' DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL - LA SINDACA VESTITA DI SACCHI NERI, PRESENTATA COME “LA POUBELLE” (CESTINO IN FRANCESE) PER LA RIVISTA “FASHION” (“YOUR BEST TRASH SITE”)