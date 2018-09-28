VIDEO-FLASH! IL PREMIER INVISIBILE HA UN IMITATORE MOLTO VISIBILE: SIMONE BALDELLI, DEPUTATO DI FORZA ITALIA, DOPO BOLDRINI E BRUNETTA SI SDOPPIA NELL'''AVVOCATO DEGLI ITALIANI'' CONTE, CON TRUCCO E PARRUCCO CORVINO - ''NEL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO, IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE''

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AMERICA FATTA A MAGLIE - ALLA FINE KAVANAUGH DOVREBBE AVERLO QUEL BENEDETTO SCRANNO CHE GLI È COSTATO SPUTTANAMENTO GLOBALE MA VALE UN POTERE ENORME. I DEM GIÀ PENSANO ALL'IMPEACHMENT, E UN REPUBBLICANO CHIEDE L'INCHIESTA FBI - LA POVERA FORD MANIPOLATA DALLA SENATRICE FEINSTEIN E DALL'AVVOCATO DEBRA KATZ, CHE HANNO RICEVUTO LA SUA LETTERA, TENUTA NASCOSTA, POI PASSATA AI GIORNALI COSTRINGENDOLA A DIMOSTRARE QUALCOSA CHE NON SI PUÒ DIMOSTRARE, VISTO CHE LEI STESSA RICORDA MALE QUEI POMERIGGI PIENI DI BIRRA - VIDEO: LA FURIA DI GRAHAM