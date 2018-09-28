VIDEO-FLASH! IL PREMIER INVISIBILE HA UN IMITATORE MOLTO VISIBILE: SIMONE BALDELLI, DEPUTATO DI FORZA ITALIA, DOPO BOLDRINI E BRUNETTA SI SDOPPIA NELL'''AVVOCATO DEGLI ITALIANI'' CONTE, CON TRUCCO E PARRUCCO CORVINO - ''NEL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO, IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE''-
CAFONALINO DEL MANOVRATORE - SABATO SCORSO SALVINI ERA AL MARE A FREGENE COI FIGLI E TRA UN VENDITORE AMBULANTE, UN GHIACCIOLO E UN CASTELLO DI SABBIA, TELEFONAVA AI SUOI PER RIBALTARE LA LINEA CHE AVEVA ESPRESSO IL 3 SETTEMBRE PER CALMARE I MERCATI: ''RISPETTEREMO LE REGOLE EUROPEE''. OGGI DICE CHE BRUXELLES BOCCERÀ LA FINANZIARIA, E CHE IL GOVERNO SE NE SBATTE. COSA È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? AH, SAPERLO…
AMERICA FATTA A MAGLIE - ALLA FINE KAVANAUGH DOVREBBE AVERLO QUEL BENEDETTO SCRANNO CHE GLI È COSTATO SPUTTANAMENTO GLOBALE MA VALE UN POTERE ENORME. I DEM GIÀ PENSANO ALL'IMPEACHMENT, E UN REPUBBLICANO CHIEDE L'INCHIESTA FBI - LA POVERA FORD MANIPOLATA DALLA SENATRICE FEINSTEIN E DALL'AVVOCATO DEBRA KATZ, CHE HANNO RICEVUTO LA SUA LETTERA, TENUTA NASCOSTA, POI PASSATA AI GIORNALI COSTRINGENDOLA A DIMOSTRARE QUALCOSA CHE NON SI PUÒ DIMOSTRARE, VISTO CHE LEI STESSA RICORDA MALE QUEI POMERIGGI PIENI DI BIRRA - VIDEO: LA FURIA DI GRAHAM
CUPIDO A 5 STELLE – L’AMBASCIATORE AGGIUNTO ALL’UE GIOVANNI PUGLIESE È DIVENTATO CONSIGLIERE ECONOMICO DI LUIGI DI MAIO E HA TRASLOCATO A ROMA CON LA MOGLIE DEBORA LEPRE – UN AMORE CHE POTRÀ CONTINUARE GRAZIE AL MOVIMENTO 5 STELLE, VISTO CHE LA LEPRE, ATTUALE CONSIGLIERE PER LA POLITICA COMMERCIALE A BRUXELLES, SARÀ INGAGGIATA A PALAZZO CHIGI – LEI NEGLI ULTIMI ANNI SI È OCCUPATA DI CETA E TTIP, NON PROPRIO UN PEDIGREE GRILLINO…
IL DECRETO GENOVA È LEGGE – MATTARELLA HA FIRMATO IL TESTO DEL DL, MA TOTI E BUCCI CRITICANO IL PROVVEDIMENTO. PER IL GOVERNATORE È A “RISCHIO RICORSI”. E IL SINDACO DI GENOVA RINCARA: “MANCANO ALCUNE DELLE RICHIESTE CHE ABBIAMO FATTO” – DOPO LE PROTESTE PER IL BLOCCO DEL TERZO VALICO IL SOTTOSEGRETARIO RIXI ANNUNCIA DI AVER TRASMESSO GLI ATTI PER PROSEGUIRE I LAVORI, MA…
UN LUIGINO DA BALCONCINO - FULVIO ABBATE: “DI MAIO E I SUOI, OSSIA LA SUA CLAQUE MINISTERIALE, HANNO FATTO USO DIRETTAMENTE DEL BALCONCINO DI PALAZZO CHIGI PER ANNUNCIARE LA ‘MANOVRA DEL POPOLO’ - SEMBRA ANCHE DI SCORGERE IL FANTOCCIO DEL MINISTRO TRIA, IDEALMENTE VIRTUALMENTE, APPESO IN TESTA IN GIÙ. IL MESSAGGIO HA LA STESSA EVIDENZA LUGUBRE DI CERTI PROCLAMI DEL FASCISMO NEI SUOI GIORNI TERMINALI, ALMENO QUANDO LUIGI PAVENTA IL GHIGNO”