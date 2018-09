IL DECRETO GENOVA È LEGGE – MATTARELLA HA FIRMATO IL TESTO DEL DL, MA TOTI E BUCCI CRITICANO IL PROVVEDIMENTO. PER IL GOVERNATORE È A “RISCHIO RICORSI”. E IL SINDACO DI GENOVA RINCARA: “MANCANO ALCUNE DELLE RICHIESTE CHE ABBIAMO FATTO” – DOPO LE PROTESTE PER IL BLOCCO DEL TERZO VALICO IL SOTTOSEGRETARIO RIXI ANNUNCIA DI AVER TRASMESSO GLI ATTI PER PROSEGUIRE I LAVORI, MA…