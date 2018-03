VIDEO! HO SCRITTO IL GOVERNO SULLA SABBIA - BEPPE GRILLO DÀ I NUMERI IN SPIAGGIA E CERCA DI FAR QUADRARE I CONTI: "32 DEL M5S PIÙ IL 10 DEL PD: E ARRIVEREMO A UNA MAGGIORANZA IN QUESTO PAESETTO..." – DI MAIO ESORCIZZA IL GOVERNO FORZA ITALIA-SALVINI-PD: CI METTEREMMO AD ASSISTERE ALLO SPETTACOLO CON I POPCORN…- VIDEO

Da www.leggo.it

GRILLO

In bermuda e maglietta a maniche corte, Beppe Grillo posta su Fb un video in cui 'gioca' sui numeri del governo. Ripreso al mare, in spiaggia, il garante del Movimento 5 Stelle traccia sulla sabbia i numeri delle varie forze politiche in campo e cerca di far quadrare i conti.

«La composizione per avere una democrazia e un governo in questo paesetto - dice - 32 del M5S più il 10 del Pd arriveremo a una maggioranza del 42. Di qua - prosegue spostandosi di qualche passo - abbiamo Forza Italia che siamo a 17, cioè il 16, il 15, non ricordo neanche più... Salvini al 17 e siamo a 34. Rimangono fuori libera e bella, cioè liberi e uguali, 3".

GRILLO CASALEGGIO DI MAIO DI BATTISTA

Qui - prosegue spostandosi ancora - possiamo Mettere tutti gli altri. Forse manca qualcosa: ah, Fdi possiamo portarli sia di qua che di là» e «possiamo fare un buon governo - prosegue levandosi in piedi e saltando sulle gambe - una buona democrazia in questo paese».

DI MAIO

Con un esecutivo Forza Italia-Salvini e Pd vedremmo lo spettacolo con dei popcorn e il nostro consenso aumenterebbe

grillo