3 mar 2018 12:32

VISSANI INSACCA RENZI: ''VOTERÒ SALVINI, RENZI È UN VISCIDO, UN QUAQUARAQUÀ. MOLTO MEGLIO LA MOGLIE, PIÙ SERIA. GENTILONI INADEGUATO' - LO STORICO CUOCO DI D'ALEMA NON VOTA MANCO PER GRASSO E IL SUO PARTITO: ''A LUI PIACE LA GRANDE COALIZIONE E A ME GLI INCIUCI NON PIACCIONO. SALVINI È PIÙ A SINISTRA''