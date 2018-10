19 ott 2018 09:13

VOLA LO SPREAD FRA BTP E BUND: IL DIFFERENZIALE, DOPO I PRIMI MINUTI DI CONTRATTAZIONE, SEGNA 331 PUNTI (CONTRO I 327 DI IERI) - APERTURA IN CONTENUTO CALO PER PIAZZA AFFARI, DOPO LA LETTERA DELL'UE SULLA MANOVRA FINANZIARIA. L'INDICE FTSE MIB HA AVVIATO LE CONTRATTAZIONI IN RIBASSO DELLO 0,38% A 19.015 PUNTI.